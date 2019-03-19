Начинаем улыбаться

О современных подходах лечения рассказывает Али Исмаилович Алиев, заведующий ортодонтическим отделением АО «Тульская стоматологическая поликлиника имени С. А. Злотникова», врач-стоматолог-ортодонт высшей категории:

Али Исмаилович Алиев

Здоровье или эстетика

Сегодня к пациентам наконец-то пришло понимание того, что неправильный прикус, как и отсутствие хотя бы одного зуба, ведет к деформации овала лица. А это уже совсем другая история, это не только проблемы со здоровьем, эмоциональным дискомфортом, но еще и внешностью. Если раньше пациенты просили просто выровнять зубы, то сейчас требования кардинально изменились. Поэтому в ортодонтии изменился и подход к лечению. Современное оборудование позволяет заранее предусмотреть перемещение зубов во время коррекции и добиться потрясающего эстетического результата.

Диагностика прежде всего

Самое основное, с чего должно начинаться любое ортодонтическое лечение, – это консультативный прием, не путать с обычной консультацией. Именно на таком приеме, который складывается из широкого спектра исследований и правильной диагностики, врач может смоделировать конечный результат лечения. Мы тщательно следим за развитием направления ортодонтии и применяем все, что на сегодняшний день существует в мировой практике: от традиционных брекетов до самых современных конструкций. Мы давно в своей практике активно используем цифровые технологии в сфере диагностики. В ближайшее время планируем расширить границы возможностей с помощью новых компьютерных технологий. Также сотрудничаем с зарубежными вузами и в работе используем высококлассные материалы и аппаратуру производства США и Германии. Эти страны совершили настоящий прорыв в усовершенствовании брекет-систем. Например, уже сейчас нашим пациентам доступны «невидимые» (лингвальные) брекеты — особая система, в которой брекеты закрепляются на внутренней стороне зубов. Индивидуально спроектированная конструкция безупречно адаптируется к физиологическим особенностям пациента и совершенно незаметна для окружающих. Никто даже не догадается, что вы носите брекеты!

Хотите помолодеть, исправляйте прикус

В результате ортодонтического лечения нормализуется жевательная функция, с мышц снимается ненужная нагрузка, и они расслабляются. При неправильном прикусе люди часто сжимают зубы во время приема пищи и сна. После лечения происходит укрепление каркаса мягких тканей: как только зубы и суставы оказываются в правильной позиции – разглаживаются складки в области носогубного треугольника, форма подбородка становится четкой. В итоге эффект коррекции прикуса сравним с результатом пластической операции. Я придерживаюсь следующей позиции: человек должен красиво улыбаться и хорошо жевать, и чтобы при этом ему ничего не мешало. Вот это и есть конечный эстетический результат ортодонтического лечения.

Выбор есть

На сегодняшний день расширились также и показания к применению в ортодонтии. Сегодня не важно, в каком возрасте вы займетесь исправлением прикуса. Также ортодонтическое лечение расширяет и границы протезирования. Когда есть какой-то запущенный дефект зубного ряда, который ранее приводил к удалению, сейчас мы можем все исправить и подготовить пациента к несъемному протезированию, избежав удаления. Инструменты исправления прикуса крайне разнообразны: начиная от съемных аппаратов в период смены прикуса и заканчивая элайнерами (прозрачными капами) у взрослых пациентов. У каждого метода лечения свои возможности, преимущества и недостатки.

Нельзя говорить о самом результативном плане ортодонтического лечения. Правильный путь — это выбор индивидуальной стратегии на основании поставленных целей и задач, а вот вторым этапом идет подбор ортодонтической аппаратуры и метода лечения для решения конкретных задач пациента. И еще очень важно выбрать врача, изучить его опыт работы, отзывы и т. д. Об этом все ортодонты предупреждают на первой консультации. Ведь c доктором, который будет исправлять прикус, вам предстоит встречаться в среднем раз в месяц на протяжении полутора-двух лет (а иногда и дольше), и очень важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и полностью доверяли специалисту.

Забегая вперед, хочу сказать, что брекеты — это тот случай, когда результат во многом зависит от вашей самодисциплины. Не думайте, что врач поставит систему, а дальше ничего делать не придется.

Помните, что зубы — ваш главный аксессуар, показатель социального статуса. С красивыми зубами люди чувствуют себя увереннее. В любом возрасте.

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