Диагностика с точностью до микронов
Наши консультанты – врачи-офтальмологи Клиники микрохирургии глаза «Взгляд®».
Хирург, кандидат медицинских наук Сергей Иванов:
Сергей Иванов
- Точная диагностика – гарант успешного лечения в любой области медицины. Для своевременного выявления нарушений в работе зрительной системы применяют оптическую когерентную томографию (ОКТ).
Оптическая когерентная томография – это неинвазивная, безопасная процедура исследования всех структур органа зрения с целью получения точных данных о мельчайших повреждениях. В степени разрешающей способности с когерентной томографией не сравнится ни одно высокоточное диагностическое оборудование. Процедура позволяет выявлять повреждения глазных структур размерами от 4-х микрон.
Оптически когерентная томография близка одновременно к двум диагностическим манипуляциям: УЗИ и компьютерной томографии. Но по сравнению с ними значительно выигрывает, так как изображения получаются четкие, разрешающая способность большая, нет радиационного облучения.
Показания к проведению манипуляции:
разрывы сетчатки;
дистрофические изменения макулы глаза;
глаукома;
атрофия зрительного нерва;
опухоли органа зрения;
острые сосудистые болезни сетчатки – тромбозы, разрывы аневризм;
врожденные или приобретенные аномалии внутренних структур глаза;
миопия;
после операций на глазах.
Как проходит исследование
Врач высшей категории Людмила Алехина:
Людмила Алехина
- Возрастных ограничений к этой процедуре нет. Перед томографией можно пить и есть, заниматься физическими упражнениями. По своей сути механизм работы ОКТ напоминает ультразвуковое исследование. Однако в нашем случае используются не акустические волны, а лучи инфракрасной лампы. Это позволяет получить детальную информацию о состоянии зрительного нерва и сетчатки глаза. Пациент смотрит глазом в специальную мигающую статичную точку, камера приближается до тех пор, пока изображение не будет выведено на монитор, контакта с глазом нет. Завершающим этапом процедуры является получение электронных снимков. На основе результатов осуществляются рекомендации и лечение. Поскольку все результаты обследования сохраняются в электронном архиве, в дальнейшем у специалиста есть возможность сравнить снимки и определить, насколько активно прогрессирует заболевание, и результат прописанного лечения.
Преимущества ОКТ
Одно из главных преимуществ ОКТ состоит в том, что с ее помощью можно диагностировать проблемы, которые не способны выявить другие виды исследований. И благодаря своевременной диагностике этих заболеваний человеку можно спасти зрение. При подозрительных симптомах стандартно назначается офтальмоскопия, но этого недостаточно, чтобы получить максимально точную картину о состоянии глаз. Более полную информацию дают КТ и МРТ, но эти диагностические мероприятия имеют ряд противопоказаний. Оптическая когерентная томография абсолютно безвредна, ее можно выполнять даже в тех случаях, когда другие обследования органов зрения противопоказаны. На сегодняшний день это единственный неинвазивный способ получить максимально полную информацию о состоянии глаз.
Противопоказания
Главное препятствие к выполнению ОКТ – это одновременное проведение других диагностических исследований в один день.
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ИСТОЧНИК KP.RU