В Туле начали реставрацию Сквера Героев

Масштабные работы в Сквере Героев на проспекте Ленина (около дома №73) в Туле стартовали в середине марте. Рабочие ООО «Дизайн-Стиль» уже приступили к демонтажу старых конструкций.

Как сообщили в администрации Тулы, в общественном пространстве полностью заменят тротуарное покрытие, старые лавочки, урны и фонари.

Фото: Алексей ФОКИН

Подвергнут ремонту и сам монумент. Будет произведена пескоструйная обработка стелы, памятника, гравировка, облицовка мраморного покрытия.

Также будет проведена полная реконструкция фонтана. Он будет выполнен в виде пятиконечной звезды, но внутреннее устройство (насосное оборудование, насадки, основание чаши) заменят.

Фото: Алексей ФОКИН

Также в сквере появится интерактивный информационный стол, на котором горожане смогут узнать всю информацию о туляках-Героях Советского Союза. Будет проведено и дополнительное озеленение: появятся новые клумбы, высадят кустарники, разобьют газоны.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что последний раз капитальный ремонт в сквере, в котором ежегодно проходят возложения 9 Мая, проводился 10 лет назад, но со временем элементы мемориала обветшали.

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас реконструкция Сквера Героев проходит по просьбе общественности города и Совет ветеранов. Решением главы администрации города Тулы Евгения Авилова на ремонт мемориального комплекса выделено порядка 13,5 миллионов рублей из муниципального бюджета.

Известно, что работы в сквере планируется завершить до 20 июня 2019 года.