В ближайшие три года в Туле заменят аварийные участки водоводов

Проблема износа сетей водоснабжения в Туле назрела давно. Особенно остро ее ощущают жители Пролетарского округа. Порывы на Медвенско-Осетровском водозаборе с приходом морозов давно стали печальной традицией.

В этом году в вопросе решили поставить точку. Сети водоснабжения реконструируют. В настоящее время разработан план модернизации сетей с учетом аварийности.

Как программа будет реализована, рассказали генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин и заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

По словам Эдуарда Головина, средний износ сетей и сооружений водоснабжения в областном центре составляет 89,7%.

Исправить ситуацию призван перспективный план перекладки аварийных участков водоводов на ближайшие 3 года. В первую очередь, заменят самые ветхие.

- Был произведен анализ всех водоводов. Выявлены наиболее аварийные участки, те, на которых произошло более 20 повреждений за последние 5 лет. Определены участки, на которых отсутствует возможность резервирования воды. Результатом этой работы стал трехлетний план по перекладке сетей водоснабжения, - отметил генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин.

Генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин

В этом году планируется переложить 3,6 км водовода Д=900мм Медвенско-Осетровского водозабора и выполнить все проектно-изыскательские работы по водоводам I и II подъемов Масловско-Песоченского водозабора.

Отдельное внимание уделят сетям, пролегающим в поселке Молодежный. Именно здесь фиксируются наиболее частные коммунальные аварии. Как следствие, отключение от воды жителей Пролетарского округа.

Вероятной причиной регулярных поломок называется дефект трубопровода. Независимая экспертиза показала, что изначально труба не соответствовала ГОСТу по нанесению железобетона на арматуру. Предполагается, что при перекладке, которая была осуществлена 30 лет назад, был уложен бракованный трубопровод.

В поселке Молодежный к работам планируют приступить уже в мае. Их завершат до начала отопительного сезона. К 1 октября водоснабжение будет осуществляться по новому водоводу. Отмечается, что работа по его замене не потребует длительного отключения от водоснабжения потребителей.

Более 700 млн рублей

В 2020 году планируется переложить водовод II подъема Д=700мм Масловско-Песоченского водозабора общей протяженностью 9,4 км и 0,9 км водовода Д=900мм Медвенско-Осетровского водозабора.

В 2021 году переложат водовод I подъема протяженностью 14,2 км Масловско-Песоченского водозабора.

- Почему мы в реализации трехлетней программы остановились на Масловско-Песоченском и Медвенско-Осетровского водозаборах. Аварии на них сказываются на водообеспечении города. Если рвется один из них, у нас уменьшается объем подачи воды в городские территории. В одном случае, это Пролетарский район, в другом - южная часть города, - объяснил заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин. - Аварии бывают и на Упкинском водозаборе. Однако там есть возможность водозамещения, т. е. переключения на дублирующие источники водоснабжения. Поэтому при авариях на Упкинском водозаборе город не чувствует дискомфорта.

Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин

В общей сложности за 3 года заменят порядка 28 км аварийных водоводов. Ориентировочная стоимость проектов составит более 700 млн рублей. В 2019 году совокупное финансирование работ составит порядка 132 млн рублей.

Капремонт и строительство

В этом году также будут реализованы две муниципальные программы, направленные на поддержание достаточного уровня водоснабжения и водоотведения.

Одна из них - «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула». Основной задачей программы является капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения для поддержания их в безаварийном состоянии.

Среди них - капремонт канализационных сетей по ул. Столетова, Серебровской. В двух деревнях Липки и Дементеево, в которых нет технической возможности подвести централизованное водоснабжение, построят скважины.

Вторая - «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула». По этой программе будут построены сети водоснабжения к жилым домам по Московскому шоссе в Туле, налажено водоснабжение в п. Обидимо, а также проведено переустройство системы обезжелезивания в п. Плеханово и т.д.

«Чистая вода Тульской области»

Кроме того, Тула примет участие в программе «Чистая вода Тульской области». В нее вошли поселки Барсуки (3,5 км) и Ленинский (2,8 км).

На сетях водоснабжения в поселках регулярно фиксируются многочисленные коммунальные аварии. Только за январь в Барсуках произошло 17 аварийных ситуаций. В Ленинском - 40. Ситуацию позволит изменить ремонт сетей водоснабжения по региональной программе. Общая сумма финансирования составит более 45 млн рублей.