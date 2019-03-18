В Туле планируют ввести однократную оплату проезда даже при пересадках

В Туле разработана дорожно-транспортная стратегия.

Согласно документу в области дорожной инфраструктуру предлагается строительство ряда новых дорог, локальную реконструкцию и расширение существующих дорог, создание эстакад, развязок, мостов, а также - отдельно - проведение работ на улице Советской и проспекте Ленина. Проекты отнесены к краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективам.

Что же касается тульского транспорта, то предлагается снизить количество дублирующих маршрутов, сделать маршрутизацию более логичной и понятной, а также ввести однократную оплату проезда даже при пересадках.

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