В Туле планируют ввести однократную оплату проезда даже при пересадках
Разработана дорожно-транспортная стратегия Тулы [инфографика]
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле разработана дорожно-транспортная стратегия.
Согласно документу в области дорожной инфраструктуру предлагается строительство ряда новых дорог, локальную реконструкцию и расширение существующих дорог, создание эстакад, развязок, мостов, а также - отдельно - проведение работ на улице Советской и проспекте Ленина. Проекты отнесены к краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективам.
Что же касается тульского транспорта, то предлагается снизить количество дублирующих маршрутов, сделать маршрутизацию более логичной и понятной, а также ввести однократную оплату проезда даже при пересадках.
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ИСТОЧНИК KP.RU