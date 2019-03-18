Фасовала и прятала: в Туле женщину взяли с килограммом героина

Сотрудники УКОН задержали в Туле подозреваемую в незаконном наркообороте.

Оказалось, что 44-летняя женщина занималась сбытом героина в оружейной столице. Она расфасовывала его и передавала покупателям через закладки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, всего у подозреваемой в присутствии понятых оизъяли около 1 кг героина, частично подготовленного для продажи, а также весы, средства связи и упаковочный материал.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.