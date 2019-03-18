Уровень воды в реках Тульской области продолжает снижаться

Продолжаются сезонные работы на дорогах

За минувшую неделю в Туле отремонтированы 23 объекта и 2277 квадратных метров дорожной сети. С начала текущего года выполнен ремонт более 14 тысяч квадратных метров асфальта.

Городские дороги, где необходим ямочный ремонт, выявляется в результате объездов и по заявкам на сервисе «Тула - без ям!».

Кроме того, на минувшей неделе проведены работы по ремонту трех люков смотровых колодцев на улице Советской. Отремонтированы также семь люков смотровых колодцев и дождеприемные решетки по улицах Свободы, Макаренко, Дзержинского и проспекте Ленина.

Продолжается работа по ликвидации локальных застоев воды и прочистки сетей ливневой канализации на пересечениях улиц Рязанская и Овражная, Верещагина и Епифанского шоссе, Дульной и Арсенальной, Литейной и Курковой, Максима Горького и Тульской. Проведены работы по ликвидации локальных застоев воды в районе дома №25 по улице Пузакова.

В уборке проезжих частей и тротуаров задействовано 10 бригад. Это 30 человек и 20 единиц техники – это погрузчики и самосвалы. Также на улицы Тулы вышли две подметальные машины Scandia. Началось переоборудование коммунальной техники к весенне-летнему сезону. До 10 апреля этот процесс будет завершен, и на уборку улиц выйдет вся имеющаяся техника.

Уровень воды в реках снижается

Мониторинг паводковой ситуации показал, что за прошедшую неделю уровень воды в Упе и Воронке снизился еще на 5 см. Общий подъем воды в реках сейчас составляет 30 и 20 см соответственно. Это связано с устойчивыми погодными условиями.

Согласно многолетним наблюдениям, половодье приходится на конец марта – начало апреля. В этот период на него может повлиять погода в области и соседних регионах. Если в период прохождения пиков будут дожди, уровень воды может подняться. Водохранилища региона заблаговременно преступили к подготовке, чтобы в пики паводка иметь возможность принимать паводковые воды.

Ранее глава администрации города Евгений Авилов поручил ежедневно проводить мониторинг паводковой ситуации и уровня воды и подчеркнул, что готовность городских служб к паводку высокая, силы и средства есть. Основная задача – грамотный мониторинг и принятие мер по минимизированию проблем, связанных с подтоплением территорий. Главам территориальных округов Евгений Авилов поручил уделить особое внимание мониторингу ситуации, общению с жителями, которые потенциально могут оказаться в зоне подтопления.

В ДТП и пожарах пострадали 20 человек

Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков сообщил, что в городе за это время произошли пять пожаров, 143 ДТП, в которых пострадали 20 человек, один погиб.

Служба спасения осуществила 48 выездов, оказана помощь 84 гражданам, пять спасено.