В Туле отметили пятилетие воссоединения Крыма с Россией

17 марта 2019 года, в Тульском кремле прошел праздник, посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

В рамках фестиваля «Крымская весна» состоялся молодежный флешмоб. Его участниками стали 250 волонтеров. Они, держа в руках специальные цветные таблички, выложили слово «Россия», а затем, перестроившись, образовали слово «Крым».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также на Соборной площади состоялся большой легкоатлетический забег «Мы вместе». В нем приняли участие 600 участников, среди которых и взрослые, и дети. Самому молодому участнику 3 года, а самому возрастному - 72. Для детей дистанция составила 300 м, для взрослых – 2,5 км.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Все бегуны получили в подарок памятные шарфы-баффы и билеты на матч ПФК «Арсенал». Победители мужского и женского зачета удостоились главного приза - сертификатов на экскурсию в Крым.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В атриуме кремля работали интерактивные площадки, мастер-классы, фотовыставка «Достопримечательности Крыма», концертная программа. Гости отведать горячего чая и солдатской каши.

Также отметим, что вечером 17 марта в 19 кинотеатрах региона и 34 дворцах культуры прошли бесплатные показы фильма Алексея Пиманова «Крым».