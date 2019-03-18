Сел и поехал: 17-летний подросток в Туле попался на краже веломобиля

Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в кражи.

Как оказалось, мужчина покусился на веломобиль, который оставили на зимнее хранение на подземной парковке торгового комплекса.

Покидая в ночное время комплекс, похититель увидел транспортное средство, оставленное без присмотра, и решил его присвоить. Он сел на веломобиль и уехал.

Обнаружили пропажу работники парковки. Они сразу же сообщили в полицию. В результате похитителя остановили неподалеку от места происшествия. Им оказался 17-летний подросток.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.