2019-03-18T10:33:03+03:00
Происшествия

Сел и поехал: 17-летний подросток в Туле попался на краже веломобиля

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Похитителя остановили неподалеку от места происшествияПохитителя остановили неподалеку от места происшествия
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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в кражи.

Как оказалось, мужчина покусился на веломобиль, который оставили на зимнее хранение на подземной парковке торгового комплекса.

Покидая в ночное время комплекс, похититель увидел транспортное средство, оставленное без присмотра, и решил его присвоить. Он сел на веломобиль и уехал.

Обнаружили пропажу работники парковки. Они сразу же сообщили в полицию. В результате похитителя остановили неподалеку от места происшествия. Им оказался 17-летний подросток.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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