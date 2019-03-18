Сел и поехал: 17-летний подросток в Туле попался на краже веломобиля
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Похитителя остановили неподалеку от места происшествия
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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в кражи.
Как оказалось, мужчина покусился на веломобиль, который оставили на зимнее хранение на подземной парковке торгового комплекса.
Покидая в ночное время комплекс, похититель увидел транспортное средство, оставленное без присмотра, и решил его присвоить. Он сел на веломобиль и уехал.
Обнаружили пропажу работники парковки. Они сразу же сообщили в полицию. В результате похитителя остановили неподалеку от места происшествия. Им оказался 17-летний подросток.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU