В Туле разработана стратегия развития дорожной сети

Это - развитие уличной дорожной сети, организация грузовых перевозок, переразметка, обеспечение пешеходной связности, упорядочивание парковочного пространства и другие меры оптимизации.

Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

Анализ дорожной ситуации

Комплекс документов по организации дорожного движения был разработан многопрофильным научно-исследовательским и проектным институтом «МосТрансПроект». Представитель исполнителя Сергей Саакян рассказал о результатах проделанной работы:

- Были рассмотрены элементы транспортной стратегии: организация дорожного движения, парковочного пространства, грузовые перевозки, развитие уличной дорожной сети и разработаны несколько документов, в которых предлагаются меры по ее усовершенствованию.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры включает основные капиталоемкие мероприятия. Это – стратегический документ, предлагающий 55 мероприятий по строительству и локальной реконструкции новых дорог, эстакад, развязок и мостов. Предложенные меры будут положительно влиять на транспортную ситуацию в городе.

Фото: Юлия Кудымова.

Меры оптимизации

Среди основных стратегических мероприятий улучшения транспортной ситуации были названы такие проекты как:

- строительство дублера улицы Карпова, которое позволит перераспределить транспортные потоки, в том числе грузового транспорта, в связи с большой загрузкой этого участка,

- ряд мероприятий в районе микрорайона «Зеленстрой-2», среди которых, в частности, строительство дороги мимо Платоновского парка к улице Генерала Маргелова, продление улицы конструктора Грязева,

- строительство 2-ой очереди Восточного обвода,

- дорога через микрорайон «Петровский квартал»,

- развязка «Восточный обвод – Ложевая – Металлургов».

Изменения на центральных улицах

Комплексная схема организации дорожного движения, представленная научно-исследовательским институтом - расширение проезжей части, реконструкция светофоров, ликвидацию нерегулируемых пешеходных перекрестков на проспекте Ленина и улице Советская. Это повысит скорость движения транспорта и снизит аварийность.

Также предполагается создание на проспекте Ленина выделенной полосы для общественного транспорта. Это повысит пассажиропоток на общественном транспорте не менее, чем на 10%.

Особую роль в транспортной системе Тулы играет улица Советская. Она соединяет четыре района. Несмотря на небольшую протяженность улицы - около 3,5 км – дорога принимает порядка 60 городских маршрутов общественного транспорта. Чтобы улучшить движение на данной улице предусматривается расширение проезжей части, обособление трамвайных путей, создание карманов для общественного транспорта, переустройство светофоров и размещение паркинга.

Благодаря этому на ул. Советская аварийность понизится на 5-10%. скорости движения трамваев повысится до 50%, а скорость остального транспорта увеличится на 15-20%.

Как разгрузить дорожную сеть

Комплексная схема организации дорожного движения – более детальный документ, касается непосредственно дорожной сети. Мероприятия, предложенные в этом документе, носят менее капиталоемкий характер, но позволяет перераспределить потоки и кратно разгрузить дорожную сеть в проблемных местах. Это – установка знаков, разметка, установка камер в места ДТП и заторов. Был проведен анализ работы общественного транспорта, благодаря которому выявлены места увеличения пассажиропотока, дублирования маршрутов.

Евгений Авилов сообщил, что все исследования будут опубликованы в течение месяца:

- Работа по комплексному анализу дорожной ситуации в Туле и ее оптимизации была проведена впервые за долгое время, - заявил Евгений Авилов. - Такой базы для работы раньше не было. Полученная информация ляжет в основу дальнейшей работы по оптимизации схемы движения и пассажирских перевозок».