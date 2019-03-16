Выходные на Куликовом поле: туляков приглашают поиграть метлами в футбол и отведать вареников

Научиться готовить вареники или мастерить кукол, размяться на свежем воздухе или отправиться на экскурсию – всего два дня, а столько интересных занятий приготовили музеи Куликова поля для своих посетителей!

16 МАРТА

12:00 Спортивно-развлекательная программа «Сельские игры и забавы»

Где: Музейный комплекс «Куликово поле». Этнографическая деревня «Моховое»

В программе – уличные забавы на спортплощадке: перетягивание каната, игра «Славянский боулинг» или городки с мячом, дисциплина «Часики» или прыжки через большую скакалку с заданиями, футбол метлами, бег в мешках, бои на мягких мечах.

Проводится при хорошей погоде.

Возрастные рекомендации – 5+.

Стоимость: ребенок до 7 лет (только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом) – бесплатно, лица до 16 лет – 100 рублей, другие категории – 150 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743)4-36-02 | +7 906-534-35-77

13:00 Кулинарный мастер-класс «Вареники»

Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Шеф-повар музейного кафе приглашает маленьких посетителей и их родителей на кулинарный урок. На новой встрече научат лепить вареники! Раскроют все секреты, на первый взгляд, нехитрого занятия: как раскатать тесто, выложить начинку, какими способами слепить будущий вареник. Традиционно, пока готовится блюдо, все отправляются на интересный квест по экспозиции «Один в поле не воин», а после приключения в музее собираются за одним столом и приступают к дегустации.

Мастер-класс проходит в игровой непринужденной форме. Работа с тестом – это всегда веселый смех, белые от муки руки и улыбки детей. Если у деток что-то не получается, повар обязательно придет на помощь! Яркие фотографии с кулинарного мастер-класса надолго сохранят в памяти этот необычный поход в музей.

Стоимость: дети до 16 лет – 200 рублей, другие категории граждан – 350 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 4-36-06, доб. 215, +7 9030382477

14:00 Мастер-класс «Кукла добрых вестей»

Где: Музей купеческого быта в Епифани

На мастер-классе можно познакомиться с традиционной игрушкой Тульской области, созданной из дерева, глины, соломы, мочала и ткани. Одну из народных кукол – Куклу добрых вестей – посетители сделают сами и заберут на память о встрече.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость участия – 150 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7-22-65

14:00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

Где: Мемориал на Красном холме

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации – 7+

Стоимость билета – 100 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44

17 МАРТА

12:00 Тематическая экскурсия «С Богом и мечом…»

Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Экскурсия подробно затронет несколько залов экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». На основе археологических находок и научных реконструкций посетители узнают, чем жило Куликово поле до знаменитой битвы, как Русь защищалась от степняков у границ Дикого поля. Экскурсовод расскажет о воинах, пришедших на Дон вместе с князем Дмитрием, и о том, как в дальнейшем сложились их судьбы.

Возрастные рекомендации – 6+

Стоимость: дети до 16 лет – 100 рублей; другие категории граждан – 250 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73

13:00 Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Колокол»

Где: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в Монастырщино

Колокольчик – кукла добрых вестей, оберег хорошего настроения. Традиционно звон колокола защищал людей от чумы и других страшных напастей. Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. Музей предлагает сделать веселую и задорную куколку, которая непременно принесет в дом радость.

Возрастные рекомендации – 5+

Стоимость – 150 рублей с человека.

Предварительная запись желательна, в группе не более 10 человек. Звоните по телефону: +7 (48735) 3-15-46