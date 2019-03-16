В детском и городском парках Новомосковска обновят аттракционы

Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Бирюлин в ходе встречи с работниками культурной сферы. По его словам, в планах решить вопрос с устаревшими аттракционами в детском и городском парках с последующей их заменой.

Также были даны ответы на другие вопросы, касающиеся транспорта, капитального ремонта и замены оконных блоков в доме культуры, покупке музыкального и звукового оборудования.

На все вопросы были даны ответы, разъяснения, а если требовалось принять меры со стороны администрации, то либо были даны соответствующие поручения, либо вопрос был взят на проработку.