В детском и городском парках Новомосковска обновят аттракционы
Парк в Новомосковске
Изменить размер текста:
Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Бирюлин в ходе встречи с работниками культурной сферы. По его словам, в планах решить вопрос с устаревшими аттракционами в детском и городском парках с последующей их заменой.
Также были даны ответы на другие вопросы, касающиеся транспорта, капитального ремонта и замены оконных блоков в доме культуры, покупке музыкального и звукового оборудования.
На все вопросы были даны ответы, разъяснения, а если требовалось принять меры со стороны администрации, то либо были даны соответствующие поручения, либо вопрос был взят на проработку.
ИСТОЧНИК KP.RU