К началу следующей недели Тула поплывёт от тепла

Днем столбик термометра поднимется до отметки в +6°С. Снег начнет интенсивно таять, осадки прекратятся, а на улице будет преимущественно солнечно.

В субботу, 16 марта, циклон сохранит свое влияние – дневная температура будет держаться на уровне +1°С. Как днем, так и ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью немного похолодает до -1°С. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферный фон понизится до 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 марта, погода особо не изменится. Днем воздух прогреется до +1…+3°С. Ночью же синоптики прогнозируют 0°С. Ветер в дневное время юго-восточный и южный, 2-7 м/с, ночное — переменный, 1-6 м/с.

Вместе с началом недели в Туле наступит долгожданное потепление — город попадет в теплую часть атлантического циклона, а осадки прекратятся. Днем в понедельник, 18 марта, температура воздуха составит +4…+6°С, что выше нормы.