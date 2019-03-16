Из аэропорта Калуги в Калининград и Ростов-на-Дону за 888 рублей

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на сезон «Лето-2019» из Калуги в Калининград и Ростов-на-Дону.

Рейсы будут выполняться с 31 марта 2019 года два раза в неделю, по средам и воскресеньям по следующему расписанию (время местное):

Калининград

- вылет из Калуги в 12:30, прибытие в Калининград в 13.25

- вылет из Калининграда в 14.10, прибытие в Калугу в 17.05.

Время в пути составит 1 час 55 минут.

Ростов-на-Дону

- вылет из Калуги в 17:55, прибытие в Ростов-на-Дону в 19.30

- вылет из Ростова-на-Дону в 10.10, прибытие в Калугу в 11.45.

Время в пути составит 1 час 35 минут.

Стоимость билетов по обоим направлениям начинается от 888 рублей в одну сторону.

Таким образом, в весенне-летнем сезоне авиакомпания «Азимут» выполняет из Калуги прямые рейсы по 5 направлениям: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Калининград.

Также напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании Азимут из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero.