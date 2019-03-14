2019-03-14T17:01:40+03:00
Общество

На Экологическом Форуме в Москве обсудили взаимодействие государства и частных компаний по реализации национального проекта «Экология»

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Фото: Анастасия МЕРЕНОВАФото: Анастасия МЕРЕНОВА
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Тема экологии и охраны окружающей среды особенно важна для Тульской области. Промышленность региона продолжает расти, а скоро в строй вступят еще несколько крупных проектов.

11 марта в Москве в рамках проводимой российским Союзом Промышленников и Предпринимателей «Недели российского бизнеса», прошел Экологический форум «Национальный проект «Экология»: задачи бизнеса и государства».

Актуальные проблемы охраны окружающей среды и реализацию нацпроекта «Экология» обсудили: Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Тульскую область представлял член Общественной палаты региона, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

В рамках форума было отмечено, что что общий объем финансирования утвержденного в конце 2018 года нацпроекта «Экология» составляет более 4 трлн руб., из которых более 3,5 трлн руб. - планируется профинансировать из внебюджетных источников. Эти средства будут переданы на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности. Представители российской промышленности видят свой главный вклад в достижение этих целей путем внедрения на производствах наилучших доступных технологий (НДТ).

Базовый закон о них был принят пять лет назад, в то же время, у отечественной промышленности до сих пор нет полного представления о том, как будет работать новая система регулирования – не приняты порядки установления технологических нормативов, отнесения технологии к НДТ, разработки программ повышения экологической эффективности и применения налоговых льгот для экологически эффективных производств, а также требования к автоматическим системам непрерывного контроля выбросов и сбросов.

Как отметил, выступая на Форуме, первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев, «мы считаем крайне важным скорейшее принятие всех недостающих нормативных актов, касающихся регулирования промышленности на основе НДТ. Также целесообразны скорейшие подготовка и принятие законопроекта, исключающего требование о проведении экологической экспертизы материалов заявки на получение комплексного экологического разрешения».

- Мы знаем, что Минприроды России и Росприроднадзор активно работают над улучшением ситуации, но сделать нужно еще очень много, причём за очень короткий срок. Напомню, Европа внедряла НДТ более 20 лет, нам уже осталось меньше пяти. Мы надеемся, что в рамках недавно объявленного Председателем Правительства РФ внедрения механизма «регуляторной гильотины» эта работа возобновится и принесет реальные результаты. Это принципиально важно в контексте перехода на наилучшие доступные технологии, - отметил Игорь Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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