Современная модель поликлиники: качественная организация и бережное отношение к пациентам

Основной своей задачей министр назвал повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества оказываемых услуг жителям региона.

Очередей в регистратурах нет

Особое внимание руководитель областного минздрава уделил реализации проекта «Бережливая поликлиника». Проект призван решить проблемы длительного ожидания или невозможности записи к врачам поликлиники, очередей в регистратуру и у кабинетов, грубого отношения персонала медицинского учреждения к посетителям.

Отличительная особенность новой современной модели поликлиники - качественная организация рабочих процессов и бережное отношение к пациентам и медицинским работникам, - пояснил Андрей Александрович.

Были приняты следующие меры по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи: открытая регистратура, внедрение электронной записи, введение должностей администратор зала и дежурный врач (терапевт, педиатр), организованы зоны комфортного пребывания, осуществляется выдача электронных больничных листов.

По словам министра здравоохранения, процент удовлетворенных обслуживание пациентов вырос за 2018 год с 50,4% процента до 64,9%.

Развивается сельское здравоохранение

В настоящий момент в Тульской области функционирует 358 фельдшерско-акушерских пунктов. За прошедший год было открыто 20 новых ФАПов, 2 врачебные амбулатории, 1 офис врача общей практики. Еще 12 ФАПов были капитально отремонтированы. Приобретено 12 автомобилей для фельдшеров и медицинских сестер.

- В преддверии 8 марта губернатором Тульской области Алексеем Дюминым было передано десять новых машин для сельских медработников. Это очень удобно особенно для тех, кто обслуживает несколько населенных пунктов.

В этом году будет открыто еще 10 новых ФАПов, тем самым будет полностью закрыта потребность в первичной медико-санитарной помощи в районах Тульской области.

Скорая помощь: результаты - хорошие, но работы еще много

В 2018 году в регионе создан Территориальный центр медицинских катастроф, скорой и неотложной помощи. Все вызовы попадают в единую диспетчерскую службу, после чего передаются свободным бригадам, которые находятся ближе всего к месту вызова.

- Раньше существовала проблема, когда бригады были территориально закреплены и не могли принять вызов, даже если находились в непосредственной близости, если пациент находился не на их участке. Сейчас ситуация изменилась – выезд осуществляется без учета территориальных границ районов. Существенно улучшились показатели работы скорой: доля доезда на вызов в течение нормативных 20 минут в январе 2018 года составляла 57,2% – то есть каждый второй выезд не укладывался в норматив. В июле процент вырос до 73,5%, по результатам года – 78%. Доля доезда на ДТП в нормативное время в январе 2018 года составляла – 84%, в июле – 92,1%, ноябре – 97%. Мы можем говорить, что наша скорая доезжает на место ДТП в среднем за 18,5 минут.

Этот показатель за последние месяцы выше целевого значения. Минздрав России отметил систему, внедренную в Тульской области, как одну из самых эффективных.

Младенческая смертность снизилась на небывалый уровень

Показатели смертности в Тульской области имеют четкую тенденцию к снижению. По предварительным данным в регионе смертность снизилась на 2,3%, младенческая смертность на 31%. Число младенческих смертей ниже общероссийских показателей. Это стало возможно благодаря внедрению современным методов диагностики состояния плода и матери, пересмотр маршрутизации беременных для родоразрешения и жесткий контроль за ее соблюдением позволили снизить смертность на небывалый уровень.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения пересмотрена маршрутизация пациентов с инфарктом и инсультом. Пациента сразу транспортируют в учреждение, оснащенное по всем стандартам для качественного и своевременного оказания помощи. На базе Тульской областной клинической больницы и Новомосковской городской клинической больницы функционируют ангиографы, которые позволяют незамедлительно оказать помощь и спасти жизнь пациенту.

- В начале 2019 года в Областной клинической больнице проведена уникальная операция с использованием современного ангиографа. Наши врачи впервые выполнили и тромбоэкстракцию при инсульте – удаление тромба из сонной артерии, - сообщил глава минздрава.

Андрей Третьяков также рассказал, что в 2018 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 11 581 жителю области. В минувшем году в Тульской области была впервые проведена операция по трансплантации почки от человека к человеку. Обе операции прошли успешно.

По итогам года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 12%, сохранена 1341 жизнь. Показатель смертности от заболеваний этой группы составил 664,4 на 100 000 жителей в 2018 году против 749,4 в 2017 году. Смертность от инфаркта миокарда уменьшилась 12,3%. Показатель смертности составляет 32,2 на 1 тыс. человек против 36,5 в 2017 году.

Особое внимание – борьбе с онкологией

Министр подчеркнул, что в 2019 году особое внимание будет уделено борьбе с онкологическими заболеваниями. Такая задача была поставлена губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в ежегодном Послании.

С августа 2018 года функционирует специализированное маммологическое отделение на базе онкодиспансера. Комплексное лечение получают все пациенты со злокачественными новообразованиями молочных желез – это хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия. Финансирование из бюджета на приобретение лекарственных препаратов заложено на сумму более 200 млн рублей.

В октябре 2018 году начал работу маммологический центр в клинико-диагностическом центре, где все жительницы области с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на злокачественные образованиями могут обследоваться даже без направления врача.

В сентябре стартовал проект Онкопатруль71 – это мультидисциплинарная бригада специалистов, оснащенная мобильными медицинскими комплексами, которая выезжает в районы, как в районные центры, так и в малые населенные пункты.

В 2019 году планируется создание трех амбулаторных онкологических центров в рамках единой структуры – в Туле, Новомосковске, Щекино. В 2020 году откроются еще два центра в Алексине и Ефремове. Закупается оборудование для этих центров.

Все эти мероприятия реализуются в рамках национального проекта. Снижается показатель запущенности онкозаболеваний. Активная выявляемость на ранней стадии в регионе превышает показатели РФ и ЦФО, составила в 2018 году 29,2%. Снижается показатель запущенности болезни

«Борьбе с онконологией – приоритетное внимание. По поручению Губернатора мы приступили к разработке проектно-сметной документации для строительства нового областного онкологического центра», - сказал Андрей Третьяков.

Зарплаты медперсонала выросли

Медицинский работники - движущая сила в обеспечении доступности и качества медицинской помощи. Без наличия грамотных специалистов будет бесполезно любое высокотехнологичное оборудование, признает Андрей Третьяков:

- В регионе реализуются программы, предусматривающие мероприятия по привлечению медицинских кадров для работы в государственных учреждениях здравоохранения, повышения профессионального уровня, предоставление мер социальной поддержки и решения жилищных вопросов. За 2018 год в регионе трудоустроено 311 врачей, из них молодых специалистов – 104. По программе «Земский доктор» привлечено для работы в селе 39 врачей и 6 фельдшеров.

По данным Росстата Тульская область занимает стабильное 4 место по уровню заработной платы в ЦФО, после Москвы, Московской и Калужской областей. Это необходимо, чтобы врачи оставались в Тульской области, а не уезжали в Москву.

В 2018 году существенно повысилась заработная плата всех категорий медицинских работников. Наибольший рост заработной платы произошел у младшего медперсонала –50,3%. Сейчас средний доход составляет 29 997 рублей. У врачей средний заработок составляет 60 614,20, рост в сравнении с прошлым годом - 26,8%. Доходы среднего медперсонала составляет 30 492, что больше прошлогодних показателей на 22%.