2019-03-13T16:57:19+03:00
Общество

"Реально, съездите в Тулу": Тина Канделаки призвала посетить в оружейную столицу

По словам телеведущей, город сильно изменился
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

На инвестиционном форуме в Сочи корреспондент Forbes взял интервью у Тины Канделаки. В ходе беседы обсуждался целый спектр тем: от санкций и ипотечных кредитов до выборов на Украине и проблем форума в Давосе. Также была затронута тема цифровизации. В качестве примера Тина Канделаки привела Тульскую область. По словам телеведущей, успешная реализация программы в регионе - большая заслуга Алексея Дюмина.

- Цифровизация зависит от руководителя. В Тулу приходит Алексей Геннадьевич Дюмин, там сразу все меняется. Вы съездите в Тулу. Реально, съездите в Тулу. За 2 года вообще другое принципиальное визуальное решение. И с точки зрения инфраструктуры все меняется, и с точки зрения занятости все меняется. К сожалению, мы все-таки страна, которая зависит не от бизнес-процессов, а от конкретных людей. Эти конкретные люди могут обеспечивать бизнес-процессы, которые меняют страну в целом, - подчеркнула Тина Канделаки.

Тина Канделаки о своей ипотеке, санкциях для ее бизнеса и губернаторе Дюмине.Мы встретились с Тиной Канделаки на инвестиционном форуме в Сочи и поговорили с ней как с предпринимателем она создала косметическую компанию, которая выпускает патчи для лица. Всего за 10 минут мы успели обсудить с ней целый спектр тем: от санкций и ипотечных кредитов до выборов на Украине и проблем форума в Давосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Современная модель поликлиники: качественная организация и бережное отношение к пациентам
Сегодня, 13 марта, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков провел пресс-конференцию, на которой рассказал о проектах развития здравоохранения в регионе
Новости 24
Тульская область заняла второе место по реализации программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года
Провал на ул. Первомайской: асфальтовое покрытие восстановят в ближайшее время
На Хворостухина в Туле планируют восстановить тротуар, поврежденный из-за коммунальной аварии
По просьбе туляков на улице Николая Руднева удалят два старых тополя
В Тульской области НКО могут получить грантовую поддержку
В Тульской области в школе нашли санитарные нарушения
В 2019 году в Тульской области будут созданы три амбулаторных онкоцентра
В Туле обсудят новые форматы работы библиотечной системы
В Тульской области снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Показатели качества работы "Скорой" в Тульской области значительно улучшились
В Тульской области активно используется телемедицина
В 2018 году в Тульской области будут установлены 10 новых ФАПов
В Киреевске после капитального ремонта открылся детский сад «Солнышко»
Тульская область занимает 4-е место по уровню средней зарплаты работников здравоохранения в ЦФО
«Ростелеком» рассказал тульским школьникам о цифровом будущем
В Тульской области проходит переоснащение детских поликлиник
Туляки могут обменять билеты общественного транспорта на поход в кино
Проблемы канализационных сетей: в домах поселка Рассвет и села Федоровка образовались засоры
В Туле на ул. Первомайской провалился асфальт на проезжей части
Матч "Урал" - "Арсенал" пройдет в Екатеринбурге
Тульские спасатели получили бронзу по итогам Зимнего фестиваля ГТО среди трудовых коллективов города
«Душа хранит»: в Туле открывается выставка живописи Антона Чубакова
В Пролетарском округе Тулы прошел рейд по незаконной торговле
Андрей Третьяков: Очередей в регистратурах нет
Опыт Тульской области в реализации проекта наставничества представили в Правительстве РФ