"Реально, съездите в Тулу": Тина Канделаки призвала посетить в оружейную столицу

На инвестиционном форуме в Сочи корреспондент Forbes взял интервью у Тины Канделаки. В ходе беседы обсуждался целый спектр тем: от санкций и ипотечных кредитов до выборов на Украине и проблем форума в Давосе. Также была затронута тема цифровизации. В качестве примера Тина Канделаки привела Тульскую область. По словам телеведущей, успешная реализация программы в регионе - большая заслуга Алексея Дюмина.

- Цифровизация зависит от руководителя. В Тулу приходит Алексей Геннадьевич Дюмин, там сразу все меняется. Вы съездите в Тулу. Реально, съездите в Тулу. За 2 года вообще другое принципиальное визуальное решение. И с точки зрения инфраструктуры все меняется, и с точки зрения занятости все меняется. К сожалению, мы все-таки страна, которая зависит не от бизнес-процессов, а от конкретных людей. Эти конкретные люди могут обеспечивать бизнес-процессы, которые меняют страну в целом, - подчеркнула Тина Канделаки.