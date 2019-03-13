78-летняя жительница Москвы перепутала автобусы и потерялась в Тульской области

Во вторник вечером, 12 марта 2019 года, в отделение воловской полиции обратились родственники 78-летней жительницы Москвы. По их словам, пенсионерка, передвигавшаяся на рейсовом автобусе домой в Ростовскую область, могла потеряться на территории района.

По словам близких, женщина села в автобус в столице, но в месте назначения, где женщину встречали, ее в салоне не оказалось.

Сотрудники отделения полиции принялись за работу. Вскоре они выяснили, что пенсионерка вышла из автобуса во время остановки около местного придорожного торгового комплекса. Но вернувшись, она перепутала стоявшие на парковке автобусы, и села в другой, двигавшийся по иному маршруту.

Телефона у пенсионерки с собой не было, потому полицейским пришлось разыскивать ее через водителей транспортных средств. С ними удалось связаться и узнать, где пропавшая находится.

- В настоящее время пенсионерка прибыла в город назначения. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.