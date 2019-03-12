В тульском "Арсенале" прокомментировали готовность поля к проведению матчей

Комиссия Российской футбольной Премьер-Лиги 11 марта допустила футбольное поле стадиона «Арсенал» к проведению матчей Премьер-Лиги. А это значит, что 16 марта оружейники в рамках 20 тура чемпионата России все же смогут принять «Енисей» в Туле.

«Комсомолка» узнала, насколько улучшилось состояние газона и какие меры были приняты в данном направлении. За комментарием мы обратились к руководителю департамента по связям со СМИ ПФК «Арсенал» Алексею Честнову.

Как сейчас оценивается состояние поля?

- Поле по всем физическим параметрам отвечает всем нормам и находится в идеальном состоянии. Есть определенные проблемы с травяным покровом. Оно допущено до проведения матчей Чемпионата России. Остается 5 дней до матча с «Енисеем». Трава еще подойдет, и поле будет в хорошем состоянии к поединку. Картинка будет хорошей. В данный момент поле накрыто специальной теплосберегающей пленкой.

Какие меры были приняты для устранения нареканий комиссии?

- Было внесено более 200 кг семян, до 2 мм песка, произведена аэрация. Опять же поле накрывалось специальным теплосберегающим материалом. В настоящий момент уже даже произведено кошение в определенных частях поля специальными ручными косилками. Все те предписания, которые нам выписала лига, мы их выполнили. Поле было допущено.

Что планируется сделать в дальнейшем, чтобы не допустить повторения ситуации?

- Если разбираться в этой ситуации, то стадион и поле не принадлежит ПФК «Арсенал». Оно принадлежит городу. Есть определенные трудности с подогревом. Они связаны с тем, что котельная не может дать больше тепла. В соседних домах людям будет некомфортно из-за жары (если включить отопление поля на полную — прим.ред.). Будем выходить из этой ситуации. Сейчас уже есть определенные подвижки в этом направлении. Будем думать, как не допустить повторения подобной ситуации.