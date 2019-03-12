Погода в ТУле 13 марта: снег и гололед
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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13 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Ночью местами прогнозируется небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – за сутки до 1 мм), местами гололедица. Ветер западный с порывами 5-10 м/с.
Днем местами небольшие осадки, местами гололедица.
Ветер западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -9…-4ºС, днем -4…+1ºС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU