2019-03-12T17:59:02+03:00
Общество

Погода в ТУле 13 марта: снег и гололед

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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13 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Ночью местами прогнозируется небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – за сутки до 1 мм), местами гололедица. Ветер западный с порывами 5-10 м/с.

Днем местами небольшие осадки, местами гололедица.

Ветер западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -9…-4ºС, днем -4…+1ºС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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