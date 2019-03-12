Скрытая запись и давление: на какие уловки идут коллекторы в Тульской области

В прошлом году по стране число коллекторских агентств в реестре увеличилось более чем на 30 %. Однако по Тульской области цифра не изменилась. В регионе официально зарегистрировано только 2 организации.

В их отношении судебные приставы провели плановые проверки. Также состоялись 2 внеплановые проверки по обращениям граждан.

По их результатам были установлены нарушения взаимодействия с должниками. А именно - сотрудники организаций не сообщали, что ведется аудиозапись, а также не представлялись полностью в начале разговора. Кроме того, оказывали психологическое давление на должников и угрожали. Организации привлекли административной ответственности.

Всего в прошлом году обратились к судебным приставам с жалобами на коллекторов 72 жителя Тульской области. За 2 первых месяца 2019 года таких обращений накопилось 33.

Штрафные санкции

Напомним, заниматься бизнесом по взысканию долгов могут только организации, официально включенные в реестр ФССП.

Все ограничения для коллекторских агентств прописаны 230 ФЗ РФ. Например, нельзя звонить должникам чаще раза в день. Личные встречи возможны раз в неделю. Коллекторы не имеют права рассказывать о долге заемщика третьим лицам – коллегам, родственникам, соседям. Различное психологическое давление тоже запрещено.

Если агентство не соблюдает данный перечень, то приставы имеют право составить на него административный протокол. За ним последуют штрафные санкции.

За подобные нарушения официально зарегистрированные коллекторские агентства могут получить штраф до 50 тысяч рублей. Микрокредитные, микрофинансовые организации рискуют быть оштрафованными на 20 тысяч рублей.

Расследования по жалобам должников

Начиная с августа 2018 года у судебных приставов появился еще один рычаг воздействия на недобросовестные организации. Приставы теперь могут проводить административное расследование по фактам выявления нарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. А значит запрашивать необходимую информацию.

Это поможет устанавливать все обстоятельства нарушения. Поэтому привлекать коллекторов к ответственности очевидно будут чаще, вплоть до исключения из реестра.

Тульские судебные приставы уже составили 4 административных протокола. Недобросовестные организации суд обязал выплатить штрафы в размере 50 тысяч рублей.