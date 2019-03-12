2019-03-12T12:37:25+03:00
Происшествия

Два ученика тульских школ заболели корью

Причина заболеваний - отказы родителей от прививок
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области зарегистрировали два случая заболевания корью. Оба произошли в марте и подтверждены лабораторно, сообщает Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Заболевшие - ученики школ Тулы. Они оказались не привиты против кори по причине отказов родителей.

В очагах заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе экстренная иммунизация против кори контактных. Проведение мероприятий продолжается.

- Основной мерой профилактики кори является иммунизация, которая проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и предусматривает получение двух доз вакцины. Привиться против кори можно в ГУЗах по месту жительства, учебы или работы, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С 4 по 18 марта 2019 года в Тульской области проводится «горячая линия» по вопросам профилактики кори по следующим телефонам:

- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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