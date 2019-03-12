2019-03-12T11:53:36+03:00
Общество

Жители Пролетарского района 12 часов оставались без воды

Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея ФОКИНА.Фото Алексея ФОКИНА.
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В понедельник, 11 марта, в 06.05 в Пролетарском округе Тулы вновь прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм. Коммунальная авария произошла возле дома 6 по улице Хворостухина. Образовалась течь в грунте, было нарушено водоснабжение ряда домов.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

Аварийный участок был отключен, а потребители переведены на резервную линию. Это позволило возобновить подачу воды во все дома за исключением двух адресов – дом 6 по улице Хворостухина и дом 9 по улице Бондаренко. Также вода не поступала в детский сад № 51 по адресу Бондаренко, 17. В дошкольное учреждение был организован подвоз воды. С 17:00 питьевую воду раздавали по адресу Хворостухина, 7 всем жителям, чьи дома затронула коммунальная авария.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

Чтобы добраться до поврежденного участка трубы, рабочим понадобилось частично снять асфальт. Аварийные работы на месте порыва трубопровода были завершены около 18 часов. Вода начала поступать жителям нескольких улиц Пролетарского района после более чем 12-часового перерыва. В первые несколько часов после возобновления водоснабжения жители Пролетарского района отмечали ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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