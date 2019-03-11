2019-03-11T22:39:48+03:00
Спорт

Комиссия РПЛ допустила поле тульского "Арсенала" к проведению матчей

Первый матч на газоне стадиона в Туле в 2019 году пройдет 16 марта
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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11 марта 2019 года комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием снова проверила поле Центрального стадиона "Арсенал" в Туле.

Оказалось, что газон, который ранее неоднократно был забракован специалистами, все-таки привели в соответствие с нормативами.

Комиссия постановила допустить тульский "Арсенал" к проведению матчей чемпионата России.

Таким образом, первый матч на газоне стадиона в Туле в 2019 году пройдет 16 марта.

Тульский "Арсенал" сразится "Енисеем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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