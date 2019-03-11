Комиссия РПЛ допустила поле тульского "Арсенала" к проведению матчей
Первый матч на газоне стадиона в Туле в 2019 году пройдет 16 марта
Фото: Алексей ФОКИН
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11 марта 2019 года комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием снова проверила поле Центрального стадиона "Арсенал" в Туле.
Оказалось, что газон, который ранее неоднократно был забракован специалистами, все-таки привели в соответствие с нормативами.
Комиссия постановила допустить тульский "Арсенал" к проведению матчей чемпионата России.
Таким образом, первый матч на газоне стадиона в Туле в 2019 году пройдет 16 марта.
Тульский "Арсенал" сразится "Енисеем".
ИСТОЧНИК KP.RU