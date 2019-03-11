Комиссия РПЛ допустила поле тульского "Арсенала" к проведению матчей

11 марта 2019 года комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием снова проверила поле Центрального стадиона "Арсенал" в Туле.

Оказалось, что газон, который ранее неоднократно был забракован специалистами, все-таки привели в соответствие с нормативами.

Комиссия постановила допустить тульский "Арсенал" к проведению матчей чемпионата России.

Таким образом, первый матч на газоне стадиона в Туле в 2019 году пройдет 16 марта.

Тульский "Арсенал" сразится "Енисеем".