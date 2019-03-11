Около шести утра 11 марта 2019 в Туле вновь произошла коммунальная авария. Порыв трубы водопровода диаметром 500 мм произошел в Пролетарском округе, в районе ул. Хворостухина, д.6.

В настоящее время аварийный участок отключен, потребители переведены на резервную линию.

Водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме ул. Хворостухина, 6 и ул. Бондаренко, 9, детского сада № 51 на ул. Бондаренко, 17. В дошкольное учреждение организован подвоз воды.

Подвоз питьевой воды будет организован с 17:00 по адресу: ул. Хворостухина, д.7.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/696511" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: будет организован подвоз питьевой воды.

Аварию планируется устранить к 18:00.

Публикуем фоторепортаж с места событий:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН