2019-03-11T16:20:44+03:00
Общество

Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: будет организован подвоз питьевой воды

Аварию планируется устранить к 18:00 [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Около шести утра 11 марта 2019 в Туле вновь произошла коммунальная авария. Порыв трубы водопровода диаметром 500 мм произошел в Пролетарском округе, в районе ул. Хворостухина, д.6.

В настоящее время аварийный участок отключен, потребители переведены на резервную линию.

Водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме ул. Хворостухина, 6 и ул. Бондаренко, 9, детского сада № 51 на ул. Бондаренко, 17. В дошкольное учреждение организован подвоз воды.

Подвоз питьевой воды будет организован с 17:00 по адресу: ул. Хворостухина, д.7.

Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: будет организован подвоз питьевой воды.

Аварию планируется устранить к 18:00.

Публикуем фоторепортаж с места событий:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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