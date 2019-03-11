Диспетчерские службы тульских управляющих компаний станут более оперативными

Не затягивать с ответом на звонки

Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в областном правительстве обсудили новые стандарты работы аварийных служб в ЖКХ.

В частности, они состоят в том, что ответ на телефонный звонок жителя многоквартирного дома в аварийно-диспетчерскую службу должен быть дан в течение пяти минут. Либо звонившему должна быть предоставлена возможность оставить голосовое сообщение, ответ на которое также должен быть дан в течение 10 минут.

Сроки устранения аварийных ситуаций

На локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем отопления и электроснабжения не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки.

На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момента регистрации заявки.

На ликвидацию засоров мусоропроводов внутри многоквартирных домов отводится в течение 2 часов с момента регистрации заявки, но не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок.

На устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления и электроснабжения отводится не более 3 суток с даты аварийного повреждения.

О чем АДС должны информировать жителей

По новым правилам в течение получаса с момента регистрации заявки аварийно-диспетчерской службой собственник помещения в многоквартирном доме должен быть проинформирован о планируемых сроках исполнения заявки.

Если имеются аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления аварийно-диспетчерская служба также информирует орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, о характере аварийного повреждения и планируемых сроках его устранения.

Круглосуточное устранение мелких неисправностей

А вот устранить саму аварию нужно не дольше чем за 3 дня с даты аварийного повреждения. При этом при таких авариях АДС обеспечивает подачу коммунальных услуг в срок, не нарушающий установленную продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

Выполнение заявок об устранении мелких неисправностей осуществляется в круглосуточном режиме в соответствии с согласованным с жителями, направившими заявку, сроком и перечнем необходимых работ и услуг.

Все заявки учтены

С 1 марта аварийно-диспетчерские службы должны регистрировать заявки в журнале заявок или в электронном виде. В обоих случаях – с использованием записи телефонного разговора. Заявителю должны сообщить регистрационный номер заявки, сроки исполнения и перечень необходимых мероприятий. Также диспетчер должен организовать исполнение поступившей заявки в надлежащие сроки.

Все с собой – от оборудования и документов до бахил

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы, осуществляющие выезды для исполнения заявок, должны быть обеспечены необходимыми средствами, в том числе оборудованием и материалами, для исполнения заявки.

Если исполнение заявки требует доступа сотрудника аварийно-диспетчерской службы в помещение в многоквартирном доме, собственника должны проинформировать о планируемой дате и времени начала исполнения заявки, причинах необходимости предоставления доступа в помещение, а также о фамилии, имени, отчестве сотрудника аварийно-диспетчерской службы, который будет осуществлять исполнение заявки.

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан иметь при себе служебное удостоверение с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества, а также одноразовые бахилы.

По состоянию на 11 марта 2019 года 49 управляющих компаний заключили договор аварийного обслуживания с ООО «Аварийно-диспетчерской службой г. Тулы» и 46 управляющих компаний имеют свою аварийно-диспетчерскую службу.