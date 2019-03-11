Диспетчерские службы тульских управляющих компаний станут более оперативными
Не затягивать с ответом на звонки
Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в областном правительстве обсудили новые стандарты работы аварийных служб в ЖКХ.
В частности, они состоят в том, что ответ на телефонный звонок жителя многоквартирного дома в аварийно-диспетчерскую службу должен быть дан в течение пяти минут. Либо звонившему должна быть предоставлена возможность оставить голосовое сообщение, ответ на которое также должен быть дан в течение 10 минут.
Сроки устранения аварийных ситуаций
На локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем отопления и электроснабжения не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки.
На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момента регистрации заявки.
На ликвидацию засоров мусоропроводов внутри многоквартирных домов отводится в течение 2 часов с момента регистрации заявки, но не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок.
На устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления и электроснабжения отводится не более 3 суток с даты аварийного повреждения.
О чем АДС должны информировать жителей
По новым правилам в течение получаса с момента регистрации заявки аварийно-диспетчерской службой собственник помещения в многоквартирном доме должен быть проинформирован о планируемых сроках исполнения заявки.
Если имеются аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления аварийно-диспетчерская служба также информирует орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, о характере аварийного повреждения и планируемых сроках его устранения.
Круглосуточное устранение мелких неисправностей
А вот устранить саму аварию нужно не дольше чем за 3 дня с даты аварийного повреждения. При этом при таких авариях АДС обеспечивает подачу коммунальных услуг в срок, не нарушающий установленную продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.
Выполнение заявок об устранении мелких неисправностей осуществляется в круглосуточном режиме в соответствии с согласованным с жителями, направившими заявку, сроком и перечнем необходимых работ и услуг.
Все заявки учтены
С 1 марта аварийно-диспетчерские службы должны регистрировать заявки в журнале заявок или в электронном виде. В обоих случаях – с использованием записи телефонного разговора. Заявителю должны сообщить регистрационный номер заявки, сроки исполнения и перечень необходимых мероприятий. Также диспетчер должен организовать исполнение поступившей заявки в надлежащие сроки.
Все с собой – от оборудования и документов до бахил
Сотрудники аварийно-диспетчерской службы, осуществляющие выезды для исполнения заявок, должны быть обеспечены необходимыми средствами, в том числе оборудованием и материалами, для исполнения заявки.
Если исполнение заявки требует доступа сотрудника аварийно-диспетчерской службы в помещение в многоквартирном доме, собственника должны проинформировать о планируемой дате и времени начала исполнения заявки, причинах необходимости предоставления доступа в помещение, а также о фамилии, имени, отчестве сотрудника аварийно-диспетчерской службы, который будет осуществлять исполнение заявки.
Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан иметь при себе служебное удостоверение с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества, а также одноразовые бахилы.
По состоянию на 11 марта 2019 года 49 управляющих компаний заключили договор аварийного обслуживания с ООО «Аварийно-диспетчерской службой г. Тулы» и 46 управляющих компаний имеют свою аварийно-диспетчерскую службу.
ИСТОЧНИК KP.RU