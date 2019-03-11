АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова»: широкий спектр передовых стоматологических технологий

Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова - это одно из старейших стоматологических учреждений области с добрыми традициями и современными оборудованием и технологиями. История поликлинки начинается с 1920 года, когда в Туле первым государственным стоматологическим учреждением стала Тульская городская зубоврачебная амбулатория с зуботехнической лабораторией. Поликлиника располагалась по улице Гоголевской, 53а в небольшом двухэтажном неприспособленном здании.

Регистратура

Сегодня Тульская стоматологическая поликлиника — это крупное лечебное учреждение, имеющее в своем составе лечебно-хирургическое отделение, ортопедическое отделение, зуботехнические лаборатории; это целая система специальных лечебных, диагностических кабинетов. Поликлиника и центры оснащены современным стоматологическим и диагностическим оборудованием, в том числе операционным микроскопом , цифровым томографом.

Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова укомплектована высококвалифицированными специалистами, которые проходят обучение не только на базах отечественных институтов, но и на фирмах Германии, Австрии, Израиля, Франции, США. Специалисты учреждения начиная еще с 1990 года успешно проводятся операции дентальной имплантации любой сложности.

За долгое время результативной деятельности была наработана огромная врачебная практика, позволяющая решать все известные, а иногда даже неизвестные науке, заболевания зубов и десен.

За долгое время результативной деятельности была наработана огромная врачебная практика, позволяющая решать все известные, а иногда даже неизвестные науке, заболевания зубов и десен

Оснащенность врачебных кабинетов оборудованием ведущих немецких и итальянских производителей соответствует мировым стандартам в стоматологической практике. Наличие собственной зуботехнической лаборатории с первых дней работы поликлиники позволяет максимально быстро достигать результата.

Лаборатория широко применяет CAD/CAM — технологии для одновременного изготовления анатомических коронок и индивидуальных оттисков на современном оборудовании от немецких производителей. Гиппоаллергенные, биосовместимые, биоинертные и прочные стоматологические материалы для изготовления протезов.

Зуботехническая лаборатория

В поликлинике оказывают все виды стоматологической помощи:

Терапевтическая с использованием бинокулярных очков, дентального микроскопа, позволяющего расширить возможности результативного лечения зубов

Хирургическую, включая дентальную имплантацию, синуслифтинг, остеопластика, хирургическое лечение пародонта

Ортопедическая — все виды протезирования, микропротезирование, сложночелюстное, в т.ч. на имплантах с использованием оксида циркония

Ортодонтическая

Диагностическая

Профилактическая

Физиотерапевтическая

Использование широкого спектра классических и передовых стоматологических технологий в области диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний в сочетании с высокой квалификацией и многолетним практическим опытом специалистов позволяет стабильно достигать отличных результатов в работе с пациентами.

АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова» - это инновации, передовое оборудование и технологии. Это репутация, когда пациенты знают, здесь они получат высокий результат лечения: профессиональный, быстрый, доступный и надежный.

Важно знать !

АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова» в цифрах:

• 99 успешных лет работы

• 30 000 вживленных имплантатов

• 150 000 сохраненных зубов.

Контактная информация

АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова»

Адрес: г. Тула, ул. Смидович, д. 20 (регистратура)

Телефон: 8-800-200-63-84, +7 (4872) 65-61-50, +7 (4872) 77-02-40, +7 (980) 722-03-03.

Пн-пт с 8 -20.00 кроме воскресенья, суббота с 9 -15.00

Стоматологический центр №1

Адрес: г. Тула, пр. Ленина, 67/5

Телефон: 8 (4872) 36-28-52

Стоматологический центр №2

Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, 22

Телефон: 8 (4872) 47-42-44

Стоматологический центр №3

Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, 83

Пн-сб 09:00-19:00, вс – выходной.

Стоматологический центр №4

Адрес: г. Тула, пр.Ленина, 112

Телефон: 8 (4872) 70-50-43

www.stomatolog-tula.ru