АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова»: широкий спектр передовых стоматологических технологий
Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова - это одно из старейших стоматологических учреждений области с добрыми традициями и современными оборудованием и технологиями. История поликлинки начинается с 1920 года, когда в Туле первым государственным стоматологическим учреждением стала Тульская городская зубоврачебная амбулатория с зуботехнической лабораторией. Поликлиника располагалась по улице Гоголевской, 53а в небольшом двухэтажном неприспособленном здании.
Регистратура
Сегодня Тульская стоматологическая поликлиника — это крупное лечебное учреждение, имеющее в своем составе лечебно-хирургическое отделение, ортопедическое отделение, зуботехнические лаборатории; это целая система специальных лечебных, диагностических кабинетов. Поликлиника и центры оснащены современным стоматологическим и диагностическим оборудованием, в том числе операционным микроскопом , цифровым томографом.
Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова укомплектована высококвалифицированными специалистами, которые проходят обучение не только на базах отечественных институтов, но и на фирмах Германии, Австрии, Израиля, Франции, США. Специалисты учреждения начиная еще с 1990 года успешно проводятся операции дентальной имплантации любой сложности.
За долгое время результативной деятельности была наработана огромная врачебная практика, позволяющая решать все известные, а иногда даже неизвестные науке, заболевания зубов и десен.
За долгое время результативной деятельности была наработана огромная врачебная практика, позволяющая решать все известные, а иногда даже неизвестные науке, заболевания зубов и десен
Оснащенность врачебных кабинетов оборудованием ведущих немецких и итальянских производителей соответствует мировым стандартам в стоматологической практике. Наличие собственной зуботехнической лаборатории с первых дней работы поликлиники позволяет максимально быстро достигать результата.
Лаборатория широко применяет CAD/CAM — технологии для одновременного изготовления анатомических коронок и индивидуальных оттисков на современном оборудовании от немецких производителей. Гиппоаллергенные, биосовместимые, биоинертные и прочные стоматологические материалы для изготовления протезов.
Зуботехническая лаборатория
В поликлинике оказывают все виды стоматологической помощи:
Терапевтическая с использованием бинокулярных очков, дентального микроскопа, позволяющего расширить возможности результативного лечения зубов
Хирургическую, включая дентальную имплантацию, синуслифтинг, остеопластика, хирургическое лечение пародонта
Ортопедическая — все виды протезирования, микропротезирование, сложночелюстное, в т.ч. на имплантах с использованием оксида циркония
Ортодонтическая
Диагностическая
Профилактическая
Физиотерапевтическая
Использование широкого спектра классических и передовых стоматологических технологий в области диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний в сочетании с высокой квалификацией и многолетним практическим опытом специалистов позволяет стабильно достигать отличных результатов в работе с пациентами.
АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова» - это инновации, передовое оборудование и технологии. Это репутация, когда пациенты знают, здесь они получат высокий результат лечения: профессиональный, быстрый, доступный и надежный.
Важно знать !
АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова» в цифрах:
• 99 успешных лет работы
• 30 000 вживленных имплантатов
• 150 000 сохраненных зубов.
Контактная информация
АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова»
Адрес: г. Тула, ул. Смидович, д. 20 (регистратура)
Телефон: 8-800-200-63-84, +7 (4872) 65-61-50, +7 (4872) 77-02-40, +7 (980) 722-03-03.
Пн-пт с 8 -20.00 кроме воскресенья, суббота с 9 -15.00
Стоматологический центр №1
Адрес: г. Тула, пр. Ленина, 67/5
Телефон: 8 (4872) 36-28-52
Стоматологический центр №2
Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, 22
Телефон: 8 (4872) 47-42-44
Стоматологический центр №3
Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, 83
Пн-сб 09:00-19:00, вс – выходной.
Стоматологический центр №4
Адрес: г. Тула, пр.Ленина, 112
Телефон: 8 (4872) 70-50-43
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ИСТОЧНИК KP.RU
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