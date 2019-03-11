2019-03-11T11:09:09+03:00
Общество

К 1 июля тульские маршрутки полностью оборудуют терминалами для "безнала"

При безналичной оплате стоимость проезда будет ниже
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 1 апреля 2019 года, в Туле стоимость проезда в коммерческом транспорте станет на 5 рублей дороже и составит 25 рублей при наличной оплате. При безналичной стоимость билета останется прежней - 20 рублей.

- Более четырех лет цена оставалась неизменной - 20 рублей, но растет стоимость бензина, запчастей, - отметила Президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких. - Водителей включают в штат, а это рост НДС. Планируется внедрить систему безналичного расчета, а это дополнительные расходы. Мы посчитали экономику, тариф вообще должен был быть 30 рублей, но решили оставить 25. К тому же, всегда останется выбор у пассажиров: коммерческий транспорт или муниципальный, наличный или безналичный расчет.

В ближайшее время, по словам перевозчиков, в маршрутных такси начнут устанавливать терминалы, чтобы у туляков был выбор способа оплаты за проезд. Полностью оборудовать маршрутки терминалами планируется к 1 июля этого года.

В администрации города еще раз отметили, что билеты в муниципальном транспорте не подорожают.

Цена составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей – при безналичном расчете.

Бесконтактным способом при помощи банковской карты, мобильного устройства или транспортной карты оплатить проезд в муниципальном транспорте можно с 1 марта.

Безналичной оплатой проезда уже воспользовались более 600 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Туляки жалуются на работу маршруток №№ 15, 37, 40к и 51
В Пролетарском округе Тулы устраняют аварийную ситуацию на сети водоснабжения
Туляки могут сообщить, где "торгуют смертью"
13 и 15 марта в Туле будет отключен ряд светофоров
8 марта в Туле пенсионер с цветами попал под машину
Тульская область представила новые туристические проекты
В Туле появятся «плавающие люки»
11 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В Туле вода в Упе поднялась на 40 см
В Пролетарском районе Тулы снова нет воды
В Тульской области сгорел дотла деревянный сарай
В Донском загорелось заброшенное здание
Пять человек тушили горящий гараж в поселке Гвардейский
В тульском поселке Скуратово ночью сгорел "ВАЗ-2107"
11 марта в Туле ограничат движение транспорта
РПЛ проверит поле стадиона тульского "Арсенала" 11 марта
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Ростовом"
Тулячка поблагодарила полицейских за помощь в поиске ее мобильника
Тульский "Арсенал" сыграет с "Ростовом"
Тульский «Музейный марафон» стал лучшей региональной программой развития сферы детского туризма
На улице Лейтейзена в Туле вспыхнул "Ягуар"
Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная