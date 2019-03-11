К 1 июля тульские маршрутки полностью оборудуют терминалами для "безнала"

С 1 апреля 2019 года, в Туле стоимость проезда в коммерческом транспорте станет на 5 рублей дороже и составит 25 рублей при наличной оплате. При безналичной стоимость билета останется прежней - 20 рублей.

- Более четырех лет цена оставалась неизменной - 20 рублей, но растет стоимость бензина, запчастей, - отметила Президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких. - Водителей включают в штат, а это рост НДС. Планируется внедрить систему безналичного расчета, а это дополнительные расходы. Мы посчитали экономику, тариф вообще должен был быть 30 рублей, но решили оставить 25. К тому же, всегда останется выбор у пассажиров: коммерческий транспорт или муниципальный, наличный или безналичный расчет.

В ближайшее время, по словам перевозчиков, в маршрутных такси начнут устанавливать терминалы, чтобы у туляков был выбор способа оплаты за проезд. Полностью оборудовать маршрутки терминалами планируется к 1 июля этого года.

В администрации города еще раз отметили, что билеты в муниципальном транспорте не подорожают.

Цена составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей – при безналичном расчете.

Бесконтактным способом при помощи банковской карты, мобильного устройства или транспортной карты оплатить проезд в муниципальном транспорте можно с 1 марта.

Безналичной оплатой проезда уже воспользовались более 600 пассажиров.