Погода в Туле 11 марта: снег с дождем
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.
Погода в Туле 11 марта 2019 будет облачной
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10 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачная погода.
Ночью синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег, дождь.
Днем прогнозируется небольшой местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 6 мм).
Ветер западный, юго-западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.
На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха по области ночью -3…+2оС, днем 0…+5оС.
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU