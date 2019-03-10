2019-03-10T17:18:32+03:00
Общество

Масленица 2019 в Туле: блины, концерт и сжигание чучела

Публикуем фоторепортаж с масленичных гуляний 2019 в Туле
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

10 марта 2019 года туляки и гости оружейной столицы праздновали Широкую Масленицу.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На Казанской и Пролетарской набережных развернулись праздничные гуляния.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Гостей праздника угощали блинами, дарили хорошее настроение на праздничном концерте.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Все желающие могли принять участие в мастер-классах и конкурсах.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Насыщенная праздничная программа завершилась традиционным сожжением чучела Масленицы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

ИСТОЧНИК KP.RU

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