Масленица 2019 в Туле: блины, концерт и сжигание чучела
Публикуем фоторепортаж с масленичных гуляний 2019 в Туле
Фото: Алексей ФОКИН
10 марта 2019 года туляки и гости оружейной столицы праздновали Широкую Масленицу.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
На Казанской и Пролетарской набережных развернулись праздничные гуляния.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Гостей праздника угощали блинами, дарили хорошее настроение на праздничном концерте.
Фото: Алексей ФОКИН
Все желающие могли принять участие в мастер-классах и конкурсах.
Фото: Алексей ФОКИН
Насыщенная праздничная программа завершилась традиционным сожжением чучела Масленицы.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Администрация Тулы
ИСТОЧНИК KP.RU