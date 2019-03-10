На масленичных гуляньях в Туле будут дежурить пожарные

С незапамятных времен масленица считается одним из самых веселых русских праздников. Традиционно на масленицу устраиваются уличные гуляния, где непременно в завершении сжигается чучело Масленицы.

10 марта во время празднования масленицы на центральных площадях городов и населенных пунктов области соберется большое количество людей, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является обязательным требованием для подобных гуляний.

При проведении мероприятий площадка для сжигания чучела в радиусе 50 метров должна быть оцеплена. В непосредственной близости от костра должны присутствовать первичные средства пожаротушения. Необходимо обеспечить подъезд аварийных служб к месту проведения мероприятия. При поджигании чучела не рекомендуется использовать горючие жидкости. Особое внимание надо обратить на безопасность детей во время проводов зимы и не оставлять их без присмотра. По окончанию мероприятия организаторы обязаны убедиться в отсутствии горения остатков чучела Масленицы.

Для усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в местах проведения массовых Масленичных гуляний ГУ МЧС России по Тульской области будет организовано дежурство порядка 30 сотрудников Управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также боевых расчетов государственной противопожарной службы на пожарных автоцистернах.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей области проявлять бдительность и помнить о правилах пожарной безопасности.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения с мобильного "101", "112".