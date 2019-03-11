Весна постная: что тулякам важно знать о Великом посте

Перед началом Великого поста «Комсомолка» отправилась в Богородичный щегловский мужской монастырь, чтобы узнать, каких правил придерживается братия в этот период.

Есть – чтобы жить

Надо сказать, что монастырский устав достаточно суров. И не случайно, ведь пища – это единственная из всех радостей, оставшаяся монаху от мира. Поэтому воздержание в пище помогает насельникам монастыря лучше почувствовать грань между утолением чувства голода и угождения прихотям плоти.

Помимо ограничений в меню монахи придерживаются правила не наедаться досыта. Пища не должна отягощать желудок, потому что это будет отвлекать от духовной жизни и молитвы. Чтобы избежать искушений, соблюдают простые правила: пища должна быть простой, питательной, здоровой. Еда служит для насыщения и поддержания сил, не более того. В течение недели монахи едят один раз в день, по субботам и воскресеньям – два раза, в обед и вечером.

Благочинный Богородичного щегловского мужского монастыря игумен Феогност.

Монастырский устав Великого поста - строгий

Благочинный Богородичного щегловского мужского монастыря игумен Феогност в монашестве 25 лет. Он рассказал о существующем в обители уставе Великого поста:

- В эти дни нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко и все продукты на его основе. Исключаются из рациона выпечка и другие продукты, включающие запрещенные ингредиенты. Разрешается употребление фруктов и овощей, грибов, маринованных и соленых заготовок, орехов, каш на воде, киселя, чая, компотов. В этом году был богатый урожай яблок, мы заготовили моченые яблоки, компоты, которые будут присутствовать на нашем постном столе.

Во время Великого поста по монастырскому уставу можно добавлять в блюда растительное масло в ограниченном количестве: это разрешается по субботам и воскресеньям.

В дни Великого поста подготовка к Пасхе идет как духовная, так и телесная. Духовная подготовка заключается в том, что во время поста больше времени уделяется молитве и освобождению от всего греховного. Пост призван очищать как духовно, так и физически. Но если вы по каким-либо причинам не в состоянии придерживаться строгих ограничений в пище, лучше работайте над своим внутренним состоянием: контролируйте гнев, раздражение, не ссорьтесь с окружающими и учитесь жить в смирении, обходя гордыню и злость стороной.

иеродиакон Евлогий, насельник Богородичного щегловского мужского монастыря.

Духовная подготовка к Пасхе

- Великий пост является одним из четырех многодневных постов православной церкви. Это духовная подготовка к празднику Пасхи - Христова Воскресения. Нам предстоит единственный из четырех постов, который фактически установлен был самим Господом нашим, Иисусом Христом. По достижении 30 летнего возраста, как то приписывал закон Моисеев, Спаситель мог выйти на самостоятельную проповедь, быть учителем. И дабы себя подготовить духовно к несению этого подвига, он удалился в пустыню и сорок дней постился. В пример этого Святыми апостолами, его верными учениками, было постановлено для всех христиан соблюдать сорокадневный пост перед Пасхой, - рассказал иеродиакон Евлогий (Харитонов), насельник Богородичного щегловского мужского монастыря о духовном смысле Великого поста. - Это нужно, чтобы мы доказали самим себе, что не наши пристрастия главенствуют над нами, а что мы стоим выше них, что можем во имя достижения духовных целей отказаться от самого малого – пищи. Быть независимыми в этом, не являемся рабами своих привычек и достойно встретить Светлое Христово Воскресенье. Главное смысл Пасхи в том, что мы встречаем Спасителя мира, который победил грех, а вовсе не куличи и яйца. Хотя это тоже приветствуется.

В период поста нужно усугубить молитвы, причастится святых христовых тайн, побывать на исповеди. Просто привести в порядок внутреннее свое состояние, свою душу через отказ от земных благ на короткий срок. Через отказ от пищи мы совершенствуемся духовно.

Великий пост – самый строгий из всех. Все шесть недель и страстная седмица, которая стоит особняком, связаны со строгими ограничениями. Все это время ведутся богослужения по великопостному чину, облачения на священнослужителях - темные.

С понедельника по пятницу на трапезе разрешается постная пища без постного масла. По Уставу, исключается полностью пища животного происхождения и рыба. Ее можно употреблять - дважды в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и праздник Входа Господня в Иерусалим.

Есть, конечно, дни больших торжеств. Например, 22 марта, мы будем отмечать праздник Сорока мучеников Севастийских. В этот день разрешается пища с растительным маслом.

Как нужно поститься детям

«Детей к посту приучать нужно постепенно, - пояснил иеродиакон Евлогий. - Можно предложить воздержаться ненадолго от мяса, на следующий год - не есть еще и яйца, например. Так поступательно, можно приучать ребенка в Великому посту. Надо понимать, что в это время ребенок должен еще и молиться».

Монастырская трапеза

Монастырская трапезная.

Через воздержание от пищи, от тяжелой животной в первую очередь, человек обращает больше внимания на молитву, чтобы угодить Богу и с открытым сердцем встретить Христово Воскресенье.

- На первой седмице у нас меню очень скромное – первое блюдо вариться два раза в неделю, когда служиться в среду и пятницу Литургия Преждеосвященных даров – одна из самых красивых великопостных служб. Обычно верующие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на ней и причащаться Святых Христовых Таин, - поделились секретами монастырской трапезы обитатели монастыря. - В остальные дни запекаем картошку «в мундире», на столе - вареная свекла, соленые огурцы, грибы, хлеб. Со второй седмицы на трапезу готовятся горячие блюда – тушеный картофель с грибами, каши, макароны. При приготовлении пищи используются варка, тушение, запекание, жарить нельзя. Только в праздники на стол подают рыбные котлеты, заливное или рыбу под маринадом, уху, салаты с маслом.

Возможны варианты в соблюдении поста

- В пост допускается употребление морепродуктов – мидий, кальмаров, креветок. Традиция идет от греков, поскольку именно от них мы приняли православие. Они считали, что беспозвоночных в пищу употреблять в пищу можно. Разрешается также небольшое количество вина в выходные и праздники.

- Понятие сухоядение – старая традиция, имеющая отношение к аскетам. В древности это были отшельники, которые свое существование поддерживали в воздержании. Они отказывались от всего людского, жили в пустыне. Из-за того, что молитва ими совершалась практически круглосуточно, приготовить пищу не было возможности. Поэтому ели монахи не обработанную термически пищу – овощи, фрукты, корнеплоды. Сейчас сухоядение соблюдать не обязательно. Поста нужно придерживаться посильно придерживаться, если позволяют обстоятельства жизни и здоровье.

- Если человек занят тяжелым физическим трудом, служит в армии, МЧС, разрешаются послабления в посту. Вплоть до того, что иногда даже благословляем молоко, если это относится к детям, больным, вынужденным соблюдать особую диету.