Алексей Дюмин поздравил тулячек с 8 марта

8 марта празднуется самый нежный праздник весны - Международный женский день

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил поздравительную телеграмму в адрес жительниц региона.

Его послание гласит:

"Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот весенний, солнечный праздник посвящен вам – нашим мамам, женам, бабушкам, дочерям – тем, кто делает этот мир ярче и добрее.

На женские плечи ложатся порой большие нагрузки и по работе, и по дому, и по воспитанию детей. Важно, чтобы мужчины по-настоящему умели ценить ваш труд и как можно чаще выражали это подарками или просто словами благодарности. Побольше прислушивались к вам, понимали ваши переживания.

Мы восхищаемся вашей красотой, женственностью и умением все успевать. И пусть не только этот праздничный день, но и все ваши дни будут наполнены радостью, теплом и вниманием родных и близких.

Здоровья вам, любви, счастья и благополучия!

С праздником!"