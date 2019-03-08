Алексей Дюмин поздравил тулячек с 8 марта
8 марта празднуется самый нежный праздник весны - Международный женский день
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил поздравительную телеграмму в адрес жительниц региона.
Его послание гласит:
"Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот весенний, солнечный праздник посвящен вам – нашим мамам, женам, бабушкам, дочерям – тем, кто делает этот мир ярче и добрее.
На женские плечи ложатся порой большие нагрузки и по работе, и по дому, и по воспитанию детей. Важно, чтобы мужчины по-настоящему умели ценить ваш труд и как можно чаще выражали это подарками или просто словами благодарности. Побольше прислушивались к вам, понимали ваши переживания.
Мы восхищаемся вашей красотой, женственностью и умением все успевать. И пусть не только этот праздничный день, но и все ваши дни будут наполнены радостью, теплом и вниманием родных и близких.
Здоровья вам, любви, счастья и благополучия!
С праздником!"
ИСТОЧНИК KP.RU