2019-03-07T15:06:27+03:00
Общество

Жительницы Тулы смогут 8 марта бесплатно сходить в музеи

Музеи присоединились к всероссийской акции
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По инициативе Минкультуры России, поддержанной музейным сообществом, вход в большинство музеев для женщин в Международный женский день 8 Марта будет бесплатным.

К акции присоединились:

- музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна"

- Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова,

а также филиалы Тульского музейного объединения:

1. Музей «Тульский кремль»

2. Тульский областной краеведческий музей

3. Музей «Тульские самовары»

4. Дом-музей В.В. Вересаева

5. Историко-мемориальный музей Демидовых

6. Мемориальный музей Н. И. Белобородова

7. Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

8. Тульский областной художественный музей

9.Выставочный зал

10. Музей П.Н. Крылова

11. Музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции)

12. Тульский военно-исторический музей

13. Богородицкий дворец-музей и парк

14. Музей «Спасское»

15. Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»

ИСТОЧНИК KP.RU

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