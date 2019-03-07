Погода в Туле на 8 марта: потеплеет до +8 градусов
Такая погода продолжится как минимум до 9 марта
Фото: Алексей ФОКИН
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8 марта 2019 года, в Международный женский день, в Тулу придет весна, однако, накануне все еще будет лютовать зима.
В среду вечером, 6 марта 2019 года, температура воздуха опустится до -12. Все это будет сопровождаться сильными порывами ветра и гололедицей на дорогах. Но вечером 7 марта погода сжалится нам туляками - столбик термометра поднимется до -1...-3 градусов.
8 марта в Туле и области потеплеет до +8 градусов по Цельсию.
Такая погода продолжится как минимум до 9 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU