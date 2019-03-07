2019-03-07T11:31:12+03:00
Общество

ФАПам Тульской области передали 10 автомобилей

В фельдшерских пунктах, которые теперь будут оснащены автомобилями повышенной проходимости, получают медицинскую помощь 5192 человека - это жители 54 населенных пунктов 8 районов Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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10 новых автомобилей приобретены по инициативе главы региона Алексея Дюмина и за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива». 6 июня их передали ФАПам губернии.

Отметим, что за шесть лет по программе «Развитие здравоохранения Тульской области» уже приобретено 96 автомобилей для ФАПов.

В фельдшерских пунктах, которые теперь будут оснащены автомобилями повышенной проходимости, получают медицинскую помощь жители 54 населенных пунктов 8 районов области. В общей сложности – 5192 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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