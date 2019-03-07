ФАПам Тульской области передали 10 автомобилей

10 новых автомобилей приобретены по инициативе главы региона Алексея Дюмина и за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива». 6 июня их передали ФАПам губернии.

Отметим, что за шесть лет по программе «Развитие здравоохранения Тульской области» уже приобретено 96 автомобилей для ФАПов.

В фельдшерских пунктах, которые теперь будут оснащены автомобилями повышенной проходимости, получают медицинскую помощь жители 54 населенных пунктов 8 районов области. В общей сложности – 5192 человека.