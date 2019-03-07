«Балтика» поддерживает выпускников ВУЗов Тулы

5 марта в Тульском государственном университете подвели итоги конкурса «Лучший выпускник ТулГУ». Эксперты компании вошли в профессиональное жюри конкурса, приняли участие в церемонии награждения победителей, а также пригласили студентов стать участниками оплачиваемых программ стажировок «Звезды Балтики» и «Управляй будущим».

Этот год для конкурса, проводимого Региональным центром содействия трудоустройству выпускников, юбилейный. За пять лет он успел приобрести популярность в студенческой среде и стать одной из традиций Тульского государственного университета.

Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ-2019» проходил в несколько этапов. В первом – заочном – участвовали 50 студентов. Конкурсанты представили свои резюме и эссе на тему «Я и моя карьера через 5 лет». В итоге из общего числа участников отобрали 26 финалистов.

Заключительный очный этап состоялся в конце февраля. На нем конкурсанты рассказали о своих достижениях и карьерных перспективах, а экспертное жюри оценило их будущий потенциал в профессии. В состав экспертной комиссии вошли 16 специалистов, представляющих крупнейших работодателей региона, включая пивоваренную компанию, Центр занятости населения Тульской области, Тульскую торгово-промышленную палату и Министерство молодёжной политики Тульской области.

Победителями конкурса «Лучший выпускник ТулГУ — 2019» признаны Эдуарду Лумонансони Андре и Анастасия Санникова из Института высокоточных систем им. В.П. Грязева, Михаил Чумаков и Дмитрий Жучков из Технического колледжа им. С.И. Мосина, Анастасия Ковалёва из Института горного дела и строительства и Александра Короткова из Медицинского института. Лауреатами конкурса стали Ольга Панькина и Ольга Железина из Института гуманитарных и социальных наук, Екатерина Томарева и Павел Гладких из Медицинского института, Анастасия Гришаева из Политехнического института и Саният Курбаналиева из Естественнонаучного института.

«Балтика» на протяжении многих лет сотрудничает с Тульским государственным университетом: многие выпускники идут работать на предприятие. Выпускники вуза выбирают компанию за то, что она дает возможность решать амбициозные задачи и реализовывать уникальные по своему значению, масштабу и сложности проекты. Компания предоставляет сотрудникам возможность участвовать в международных конкурсах, инициативах и программах и строить свою карьеру .

Ирина Симакова, дивизиональный HR бизнес партнер по операционной деятельности: «Мы заинтересованы в том, чтобы привлекать в штат молодых специалистов. Ежегодно проводим стажировки для студентов последних курсов или недавних выпускников. В 2019 году открыты 82 вакансии».

Программа «Звезды Балтики» рассчитана на молодых людей, которые хотят начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, ИТ или управлении персоналом. Молодой специалист, желающий пройти стажировку, должен владеть английским языком и быстро включаться в сложные и интересные проекты. В этом году по программе открыто 59 вакансий в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Туле.

Программа «Управляй будущим» подойдет выпускникам технических специальностей. В рамках стажировки они смогут поработать в производстве, розливе продукции, энергетике, механике, автоматике, электронике и механотронике. Помимо этого у начинающих специалистов появится возможность под руководством наставников разработать собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов. В этом году по программе «Управляй будущим» открыто 23 вакансии в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

Подробный рассказ об этих программах, а также о других возможностях, открытых компании для молодых специалистов, студенты услышали в ходе конкурса.