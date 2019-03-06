2019-03-06T16:56:35+03:00
Общество

Из Калуги в Екатеринбург: теперь от 3 500 рублей!

Авиакомпания «РусЛайн» снизила цена на авиабилеты по маршруту Калуга - Екатеринбург
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Продажа билетов по всем направлениям открытаПродажа билетов по всем направлениям открыта
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Теперь стоимость билета составляет от 3 500 рублей в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании. Возможны агентские сервисные сборы.

Авиакомпания «РусЛайн» начала полеты по маршруту Калуга-Екатеринбург со 2 марта 2019 года с частотой по вторникам и субботам по следующему расписанию (время местное):

Вылет из Екатеринбурга в 19:20, прибытие в Калугу в 19.50.

Вылет из Калуги в 20.30, прибытие в Екатеринбург в 01.00.

В настоящий момент из Международного аэропорта Калуга выполняются прямые рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург. В летнем сезоне буту выполняться рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь.

Продажа билетов по всем направлениям открыта.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.klf.aero и сайтах авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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