Из Калуги в Екатеринбург: теперь от 3 500 рублей!

Теперь стоимость билета составляет от 3 500 рублей в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании. Возможны агентские сервисные сборы.

Авиакомпания «РусЛайн» начала полеты по маршруту Калуга-Екатеринбург со 2 марта 2019 года с частотой по вторникам и субботам по следующему расписанию (время местное):

Вылет из Екатеринбурга в 19:20, прибытие в Калугу в 19.50.

Вылет из Калуги в 20.30, прибытие в Екатеринбург в 01.00.

В настоящий момент из Международного аэропорта Калуга выполняются прямые рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург. В летнем сезоне буту выполняться рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь.

Продажа билетов по всем направлениям открыта.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.klf.aero и сайтах авиакомпаний.