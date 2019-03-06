Картой - дешевле: при оплате проезда безналичным расчетом туляки смогут сэкономить

.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал какими способами можно произвести оплату:

- С первого марта в общественном транспорте можно оплатить проезд банковскими картами и всевозможными гаджетами, которые связаны с банком - телефоном, брелком, часами. Водитель или кондуктор по просьбе пассажира дает валидатор - электронное устройство для для оперативной оплаты. После проведения транзакции необходимо обязательно взять чек, который является проездным документом. Весь подвижной состав «Тулгорэлектротранс» оснащен валидаторами для безналичного расчета.

.

В настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей – при безналичном расчете.

Как сообщил Алексей Марушкин, на данный момент безналичной оплатой проезда воспользовались более 600 пассажиров. Кондуктор Мария Кузина отметила, что туляки охотно пользуются возможностями безналичной оплаты и отмечает преимущества использования валидатора в работе:

- Скорость обслуживания пассажиров увеличивается, поскольку нет необходимости пересчитывать деньги, давать сдачу.

.

Тулячка Екатерина расплатилась за проезд наличным способом, но отметила, что возможность использования банковской карты - это удобно:

- На транспортную карту все время забываю класть деньги. Теперь можно использовать банковскую и экономить.