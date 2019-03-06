Ирина Гридасова: В моей профессии мне нравится все

Ирина Евгеньевна Гридасова - врач-дерматовенеролог, врач-косметолог и руководитель Центра эстетической медицины «Талисия». Стаж работы в косметологии с 2004 года.

- Профессионализм в медицине заключается в том, чтобы правильно подобрать методику лечения, - считает Ирина Евгеньевна. - Нельзя сказать, что в косметологии есть какая-то одна или две технологии, которые являются наиболее эффективными. Работает совокупность методик и их правильный выбор.

Профессионализм, порядочность, нацеленность на результат — вот главные опорные точки работы руководителя центра эстетической медицины «Талисия».

- В профессию пришла по простой причине — у нас врачебная династия. Мои родители — врачи, и я стала врачом сначала в области дерматовенерологии, и затем уже в области косметологии. Поэтому при выборе, кем я стану в жизни, вопроса не стояло: хотелось приносить пользу обществу, как это делали всю жизнь мои родители.

Ирина Евгеньевна окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело»; интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Прошла обучение в Российском университете дружбы народов по специальностям «Косметология» в 2004, «Дерматовенерология» в 2005 годах.

Подтверждение квалификации по специальностям «Косметология» в 2061, «Дерматовенерология» в 2017 годах. Специалист в области физиотерапии и лазеротерапии в косметологии. Сертифицированный специалист по методикам работы с препаратоми Диспорт и Ксеомин (ботулинический токсин типа А). Сертифицированный специалист по инъекционным методам: IPSEN, Merz Aesthetics, Q-MED, Restylane, Teoxane, Plasmolifting, PRGF-Endoret, i-PRF и лазерным технологиям: SmartXide 2 DOT, SmartLipo Deka, Ultraformer. Сертифицированный специалист по методикам омоложения лица всеми представленными модификациями нитей Aptos с 2006 г., 3D-мезонитями Beauty’lift V-LINE с 2013 года.

Стаж работы в косметологии с 2004 года. До открытия собственного центра в 2013 году работала врачом-дерматовенерологом в Тульском областном кожно-венерологическом диспансере, врачом-дерматологом-косметологом в частной клинике.

Ежегодно посещает российские и международные косметологические конгрессы и симпозиумы (F.A.C.E.2f@ce, SAM-symposium, IMCAS, ECALM и другие) в России и Европе.

- В косметологии сейчас, если к этому не подходить формально (то есть ограничиваться масками, макияжем и тому подобными вещами), а смотреть с медицинской точки зрения, очень много интересных моментов, которые могут принести пользу людям, - говорит Ирина Гридасова. - Причем, не только в эстетическом направлении: мы занимаемся такими вещами, как рубцы после ожогов, после аварий, то есть сложными случаями. А для человека такие неприятные факторы играют огромную отрицательную роль в жизни. И избавить людей от увечий — значит повернуть его жизнь в другую, светлую сторону.

Вообще, в моей профессии мне нравится все: я люблю своих клиентов. Мне нравится видеть лица довольными, красивыми и счастливыми. Нравится оказывать дерматологическую помощь, потому что приходят пациенты с серьезными и сложными проблемами. А когда виден результат — есть и удовлетворение от своей работы.

Ну и конечно моя гордость как руководителя — это новая «Талисия» - теперь в Подмосковье. Такое решение пришло не случайно, в списке наших пациентов много людей из других городов и в частности из Москвы и Подмосковья и мы решили стать ближе. Спрос на красоту не падает, он меняется от сезона к сезону. Человек всегда будет стремиться быть красивым и здоровым, а я и моя команда центра эстетической медицины «Талисия» будем всячески в этом помогать.

Справка "КП"

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