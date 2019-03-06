«И стоим мы, головы задрав…»: в Тулу приехал цирк больших зверей

Для представителей СМИ организаторы и дрессировщики провели пресс-конференцию, на которой раскрыли некоторые секреты шоу.

Мы обязательно поделимся с вами информацией о трюках и сюрпризах, которые ожидают зрителей. Но, нарушая хронологию событий, хочется в первую очередь рассказать о знакомстве с Багиром - единственным дрессированным жирафом в России.

Тула - это место беззаботное, где гуляет важно, словно граф…

Первая встреча с этим удивительным животным – настоящее волшебство. Никто не сможет сравниться с ним в спокойном достоинстве и непередаваемой, несмотря на полуторатонный вес, грации. Поражает также внимательный и спокойный взгляд огромных, с человеческую ладонь глаз и кажущиеся милыми рожки, которые могут быть и грозным оружием в дикой природе.

Жираф большой – ему видней

Багир – это семь метров красоты и обаяния, способных подарить даже взрослым детскую способность удивляться. Посетители цирка смогут также принять участие в уникальном аттракционе, которого нельзя увидеть больше нигде. Поцелуй или прическа от жирафа. Любознательный и доброжелательный Багир с радостью идет на контакт и очень рад получить в награду любимое лакомство – ванильный сухарь.

Багир очень сообразительный, легко поддается дрессировке.

Доходит, как до жирафа?

Вопреки всем известной шутке про длинношеее животное, Багир очень сообразительный, легко поддается дрессировке. Он охотно выполняет команды дрессировщика, поданные голосом или жестами.

При этом, признаются работники цирка, жирафы отличаются своенравием. Если животное не захочет выступать, то не сможет стать артистом цирка. В первую очередь ему должно быть интересно взаимодействие с дрессировщиком и внимание публики. Поэтому приучить дикое животное к выступлениям на арене

невозможно. Багир – выходец из цирковой семьи, он – артист уже в третьем поколении.

Звезда нового шоу попал в Россию 11 лет назад, в 4-летнем возрасте. Кстати, 8 марта Багиру исполняется 15 лет. Он находится в самом рассвете сил, поскольку жирафы живут до 25 лет.

Дрессировщица Инна Забилкина рассказала, что в современном цирке специалисты по работе с животными отдают предпочтение методу гуманной дрессуры:

- Такое взаимодействие более комфортно для человека и животного. Нет необходимости применять жесткие методы. На манеже мы - партнеры. Много времени мы проводим с животными за кулисами. Изучаем их повадки и характер. В свою очередь, они тоже изучают и приручают нас. Например, Багир очень любит, когда его чистят, с удовольствием подставляет бока под щетку.

Наша работа - удивлять

Роман Гармаш, продюсер и руководитель проекта, о специфике и программе работы с большими животными:

- Цирк – это яркость и праздник. Наша программа создавалась, чтобы удивить зрителей разнообразием мира. В шоу участвуют удивительные животные: жираф, носорог, тигры, львы, верблюды. Конечно, будут клоуны, воздушные гимнасты, собаки. Но гвоздь программы – большие звери.

Что едят самые большие звери Африки

Носорог и жираф – вегетарианцы, и рацион состоит из овощей и фруктов. Жираф ест, не опуская головы, для удобства животного кормушка должна быть подвешена. В день ему необходимо не меньше четырех 15-килограммовых порций. Также непременной частью его меню является люцерна. Ее выращивают специально в Волгоградской области и привозят в любую точку страны, где находится Багир.

Носорог Бонифаций весит более 2 тонн

В природе носорог – агрессивное и опасное животное. Артист Бони - ласковое и эмоциональное существо, признается Роман Гармаш. Маленький носорог приехал в Россию специально для работы в цирке. Он родился в естественной среде и попал к людям по линии спасения диких животных. Дело в том, что детеныши питаются молоком матери до двух лет. Если в этот период родительница погибает – они обречены. Но Бони был спасен. Работники цирка выкормили его молоком, и вскоре приемыш уже бегал за своими вновь обретенными «родителями» по пятам.

- Носороги не поддаются дрессуре, только приучаются. Бони еще очень молодой, и его часто пугают новые или неожиданные вещи, - рассказала Инна Забилкина. – И тогда малыш весом 2,5 тонны может от страха подпрыгнуть, как зайчик.

– Носорог эмоциональное существо, он привыкает к людям и не может вернуться в природную среду, - добавил Роман Гармаш.

Не стоит пугать верблюда

Дрессировщики Владимир Борисов и Ирина Володина представят тулякам цирковой номер с пятью двугорбыми верблюдами. Вместе с ними на манеже выступят пудели. Верблюды вместе с собачками – умопомрачительный номер. Как рассказал руководитель программы, этот удивительный номер стал возможен, так как все животные программы не боятся друг друга и спокойно чувствуют себя в непосредственной близости от природных врагов – хищников. - На Востоке очень много поверий, связанных с верблюдами, которые являются там единственным средством пропитания и передвижения. Что касается возможного плевка животного, не стоит этого опасаться. Это случается крайне редко, если животное испугается. В завершении пресс-конференции продюсер шоу сообщил, что маленьких туляков ждет по-настоящему добрый цирк.