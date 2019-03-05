2019-03-05T17:55:05+03:00
Общество

Погода в Туле 6 марта: дождь, переходящий в снег

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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6 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно.

Синоптики обещают небольшие осадки - дождь, переходящий в снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 2 мм).

На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем -2…+3°С.

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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