2019-03-05T18:22:32+03:00
Здоровье

В честь 8 марта клиника "Семейная" готовит специальный подарок для жительниц города Тула

Виктория ЯКУШИНА
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В сети клиник "Семейная" все операции проводятся в современно оснащенном комфортном стационареВ сети клиник "Семейная" все операции проводятся в современно оснащенном комфортном стационаре
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10 марта в Туле бесплатный прием будет вести Федор Янович Красковский, один из ведущих специалистов московского Научно-практического центра хирургии. Центр входит в сеть клиник «Семейная».

Федор Янович проводит операции по увеличению, уменьшению, реконструкции груди, а также занимается абдоминопластикой, отопластикой, современными операциями по подтяжке лица, оперативным увеличением/уменьшением губ.

В сети клиник "Семейная" все операции проводятся в современно оснащенном комфортном стационаре с применением передовых методик хирургии и диагностики.

Посмотреть работы доктора Красковского можно в официальном Инстаграме.

Запись по телефону: (4872) 77-05-77

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ИСТОЧНИК KP.RU

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