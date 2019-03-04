Тульские священнослужители сыграли в керлинг с чайником и щетками

В городе Узловая Тульской области прошел веселый спортивный праздник для учащихся сельских школ, ежегодно устраиваемый на базе ФОК «Локомотив» в конце зимы.

Юным спортсменам предстояло принять участие в задорных квест-играх: биатлоне, метком стрелке, бобслее, дриблинге, снежном баскетболе, слаломе на равнине, канатном двоеборье, а также испытать свои силы в заданиях на смекалку и ребусах.

Особый восторг и участникам, и болельщикам доставил керлинг, когда по льду катали металлический чайник с помощью щеток. Поучаствовать в забавной игре не смогли отказать даже гости праздника, в том числе и священнослужители. Фото происходящего вмиг разлетелись по сети.

Фото: пресс-служба администрации МО Узловский район

В Тульской епархии поделились эмоциями с «Комсомолкой»:

- Спортивное мероприятие в этом году проходило при поддержке узловского благочиния. Праздник всем очень понравился, никто не мог устоять перед веселыми и полезными играми, - сказал иеродиакон Илларион. - Не стоит путать данное мероприятие с масленичными гуляниями. Это был праздник, посвященный Дню православной молодежи, который отмечается в православный праздник Сретения Господня.