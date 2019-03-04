Погода в Туле на март 2019: снег и мороз не отступают
Атмосферное давление в среднем - 739-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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Март 2019 года в Туле и Тульской области будет облачно-снежным.
По прогнозам синоптиков, тулякам все еще стоит ожидать снега, изредка - снега с дождем.
Температура воздуха будет достигать максимум +8°С днем и минимум -12°C ночью.
Атмосферное давление в среднем - 739-745 мм рт. ст..
Выпадет 56 мм осадков (9% годовой нормы).
Влажность воздуха - 89%.
Ветер преимущественно юго-западный 4.7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU