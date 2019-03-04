2019-03-04T16:36:12+03:00
Общество

Погода в Туле на март 2019: снег и мороз не отступают

Атмосферное давление в среднем - 739-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Март 2019 года в Туле и Тульской области будет облачно-снежным.

По прогнозам синоптиков, тулякам все еще стоит ожидать снега, изредка - снега с дождем.

Температура воздуха будет достигать максимум +8°С днем и минимум -12°C ночью.

Атмосферное давление в среднем - 739-745 мм рт. ст..

Выпадет 56 мм осадков (9% годовой нормы).

Влажность воздуха - 89%.

Ветер преимущественно юго-западный 4.7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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