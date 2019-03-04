2019-03-04T14:56:59+03:00
Спорт

В Тульской области прошла «Яснополянская лыжня-2019»

Публикуем фоторепортаж с мероприятия
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

2 марта 2019 года, на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» прошла «Яснополянская лыжня-2019» - традиционные соревнования по лыжным гонкам.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Старт для спортсменов был от Полевых ворот усадьбы, в середине маршрута участники проезжали мимо дома великого писателя.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Были организованы личные зачеты как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, прошел «Марш малышей», где на дистанцию в 1000 метров вышли мальчики и девочки до 7 лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 15 км и 30 км, были награждены медалями, грамотами и подарками.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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