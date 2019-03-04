Стоимость проезда в маршрутках в Туле вырастет до 25 рублей

Последний раз стоимость проезда в маршрутках Тулы поднималась с 1 января 2015 года. Тогда цена возросла до 20 рублей.

Теперь с 1 апреля 2019 года стоимость проезда в маршрутках вырастет до 25 рублей. Такое решение, на основании закона, приняли почти все перевозчики. Они уже уведомили об этом администрацию города.

Правда, касается это только наличной оплаты. При оплате "безналом" стоимость проезда останется прежней - 20 рублей.

Отметим, что повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте Тулы ожидать пока не стоит.