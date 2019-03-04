О вреде солярия, пользе увлажнителя воздуха и корейской косметике

- Добрый день! Нашла у себя подмышкой небольшую папиллому. Это значит, что ВПЧ в моем организме? Что делать и опасно ли это? Марина, 24 года.

- Заболевание вирусом папилломы человека очень распространено в настоящее время. Существует около70 типов данного вируса, и каждый из них по-разному проявляется. Среди симптомов может быть и возникновение папиллом. Потому я рекомендую обратиться к врачу для обследования и назначения дальнейшего лечения.

-Добрый день! К 40-ка годам стали появляться незагорающие пятна на руках и вокруг глаз. Опасно ли это? Как предотвратить увеличение пятен? Татьяна, 40 лет.

- Исходя из описанного вами, возможно, у вас витилиго, то есть нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. К сожалению, это заболевание сложно поддается лечению. Прежде всего надо выяснить причины вашего недуга. Это могут стрессы, хронические очаги инфекции, а также эндокриные заболевания (щитовидной железы). Также необходимо избегать солнца, которое провоцирует появление новых пятен. Рекомендую вам обратиться к грамотному дерматологу для обследования и лечения.

- Добрый день! Кожа лица и головы у меня жирная, но очень сильно шелушиться. Активизируется на нервной почве. Это такая особенность кожи или заболевание? Что делать? Можно ли от этого избавиться? Анастасия, 22 года.

- По вашему описанию у вас может быть жирная себорея и себорейный дерматит. Но необходимо исключить псориаз, потому очень важно поставить действительно правильный диагноз. Причинами указанных вами симптомов могут быть как гормональные сбои, так и проблемы с ЖКТ. Необходимо сделать общий анализ крови, биохимию крови, УЗИ органов брюшной полости, гастроскопию, а также проверить на женские и мужские половые гормоны. Только после этого можно подобрать правильные средства для ухода и лечения. Приходите, мы постараемся вам помочь.

- Добрый день! Я очень люблю солярий. Насколько это опасно? Может ли это спровоцировать рак кожи? И как уберечь себя от такого заболевания? Татьяна, 54 года.

- Конечно, основной минус солярия – это то, что его посещение может спровоцировать развития меланомы кожи из-за чрезмерной инсоляции, а это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей. К сожалению, количество заболевших растёт как в России, так и за рубежом. У девушек, которые рано и часто начали посещать солярий, риск возникновения меланомы значительны выше, чем у людей его не посещающих. В некоторых странах Европы, а также штат Америки, запрещено посещать солярий лицам, не достигшим 18 лет, на законодательном уровне. Потому я категорически не рекомендую своим пациентам посещать солярий. Даже природная инсоляция должна быть дозирована с умом. Загорать на пляже нужно только с использованием солнцезащитного крема, а также соблюдать временной режим — до 10 часов утра и после 16 часов вечера.

- Здравствуйте! Мне поставили диагноз герпес. Беспокоит зуд на правой половой губе. Болею первый раз. Выписали уколы. В интернете прочла, что может также помочь эхинацея. Если заваривать и принимать ее, хуже не будет? И ещё скажите, правда ли, что избавиться от герпеса насовсем невозможно? Ирина, 31 год.

- 99% населения инфицированы вирусом простого герпеса. Он находится в неактивном состоянии до воздействия определенных факторов: стрессов, инфекций, переохлаждений, менструаций у женщин и т.д.. Если у вас действительно генитальный герпес и ошибок в диагностировании не было, то стоит применять именно медикаментозные препараты, а не народные. Важно назначить этиотропное лечение, симптоматическое лечение. Избавиться от клинических проявлений герпеса необходимо. Только врач поможет достичь длительной ремиссии заболевания.

- Здравствуйте, 24 года назад я переболела сифилисом. Обнаружили сразу, быстро вылечили. С тех пор анализ никогда не был положительным. Сейчас хотела бы стать донором крови, а впоследствии донором костного мозга. Возможно ли это? Валентина.

- К сожалению, если человек когда-то переболел сифилисом, то он уже не может стать донором крови или костного мозга, что закреплено законом.

- Добрый день! При незащищенном половом контакте с болеющим ЗППП, каков процент заразиться? Николай, 30 лет.

- В результате даже одного незащищенного полового акта человек может заразиться одной или несколькими инфекциями. Процент зависит от формы, стадии, клинических проявлений заболевания, которым заражен ваш партнер. Также зависит от длительности полового акта, иммунитета и многих других факторов.

- Добрый день! Сейчас продается очень много корейской косметики в магазинах, в интернете, «с рук». Не всегда на ней есть перевод на русский язык. Скажите, стоит ли бояться и избегать такой косметики? Марина.

- Не всегда реакция нашего организма на тот или иной косметический товар зависит от его производителя или цены. Косметика может быть как дешевой, так и очень дорогой и создана авторитетным брендом, но применение любой из них, может вызвать у потребителя аллергическую реакцию. Ее может спровоцировать даже один из десятков компонентов состава косметического средства. Конечно, стоит помнить, что если человек в принципе предрасположен к аллергии, то не стоит новое средство наносить сразу на большой участок тела. Попробуйте нанести средство на небольшой участок кожи и последите за реакцией, все очень индивидуально. Кроме того, все же не стоит приобретать косметику в сомнительных магазинах, на рынке, на развалах, поскольку вы не знаете условий хранения товара, что тоже важно. Обращайте внимание на этикетку, на ней должно быть не только описание на русском языке, но и указание состава и сроков годности. Предпочтительно приобретать косметику в аптеках, так как у нее есть необходимая сертификация.

- Добрый день! Скажите, есть ли польза для здоровья кожи от использования увлажнителя воздуха?

- Несомненно есть. Людям с чувствительной кожей обязательно необходимо постоянное увлажнение воздуха. Сухой климат провоцирует обострение атопического дерматита, экземы и других кожных заболеваний. Пациентам с проблемной кожей необходимо поддерживать температуру воздуха в помещении не выше 23 градусов с относительной влажностью не менее 60%.

Поскольку приближается 8 марта, поздравляю всех женщин с наступающим весенним праздником и желаю здоровья и хорошего настроения – тогда вы всегда будете красивыми и счастливыми!