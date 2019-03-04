2019-03-04T10:48:34+03:00
Здоровье

Юлия Калинина: Детский врач – выбор на всю жизнь

Номинантом премии «Доктор года 2019» стала заведующая пульмонологическим центром, главный детский специалист пульмонолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Юлия КалининаЮлия Калинина
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Кроме того, Юлия Эриховна - педиатр, врач высшей категории, отличник здравоохранения, участвует в создании национального и Европейского регистра больных с муковисцидозом – наследственным заболеванием, обусловленным мутацией гена и характеризующимся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.

Дыши, малыш!

Пульмонология изучает диагностику и лечение заболеваний лёгких и дыхательных путей. Иногда пульмонологию называют «грудной медициной». Пульмонологический центр детской областной клинической больницы организован в 2001 году. Цель его работы – высококвалифицированная помощь детям, страдающим бронхолегочной патологией, внедрение новых методик обследования, диагностики, лечения. На базе пульмонологического отделения проводятся обучающие занятия в «Астма-школе».

На учете в пульмонологическом центре стоят дети с пороками развития трахеи и бронхов, бронхолегочной дисплазией, перенесшие пневмонию тяжелого течения и другие.

Мамина мечта стала моей судьбой

Героиня нашей сегодняшней истории родилась в послевоенной Туле. В семье было двое детей: Юлия и ее младший брат. Отец работал инженером на угольном месторождении, поэтому девочка ходила в школу в городе Липки Киреевского района. Юлия рано решила, что хочет стать врачом и лечить детей. На ее выбор повлияла мама, которая мечтала стать медиком, но не смогла – помешала Великая Отечественная война. Девушка окончила школу с Золотой медалью и в 1972 году поступила в Ивановский государственный медицинский институт.

Во время прохождения клинической ординатуры начинающего врача особенно интересовали вопросы сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

- С первых дней работы я стала заниматься болезнями органов дыхания. Я всегда стремилась взять самых тяжелых больных. Мне были интересны такие случаи, хотелось найти способ помочь людям, страдающим от недуга.

После окончания ординатуры Юлия Эриховна начала работать в стационаре на улице Коминтерна в Туле. В 30 лет она уже стала заведующей. Сейчас этого медицинского учреждения нет. Пять лет Юлия Эриховна проработала в отделении детской терапии на улице Мира. С 1992 года начала работать, а позже и возглавлять пульмонологическое отделение детской областной больницы.

Семья и работа – две стороны жизни

Муж Юлии Эриховны тоже был медиком – работал педиатром. «Мы и дома часто обсуждали профессиональные проблемы, спорили», – вспоминает она. У супругов родился сын, которому родители прочили медицинскую карьеру. После школы молодой человек поступил в медучилище, потом окончил спортфак. Некоторое время его интересовала медицинская сторона спорта, но по стопам родителей он не пошел.

Как люди приходят в профессию

Юлию Эриховну это не огорчает. Она считает, что выбор дела своей жизни, нужно делать осмысленно и с любовью к профессии:

- Хороший врач никогда не должен терять интереса к работе, самосовершенствоваться. Сколько я работаю врачом – все время учусь. Постоянно участвую в конгрессах, симпозиумах, конференциях, читаю медицинскую литературу. На месте стоять нельзя. Сейчас наука настолько быстро двигается вперед, что лишь на минуту остановившись – отстанешь надолго, если не навсегда. Чтобы не потерять нить в своей профессии, каждые три месяца нужно учиться чему-то новому. Самая лучшая школа – знакомство с передовым медицинским опытом. Все, что было на протяжении работы, внедрено мною в практику – результат участия в научных мероприятиях. В свое время использование небулайзеров, когда про них никто не знал, стало новым словом в лечении бронхиальной астмы.

Юлия Эриховна делится опытом с молодыми коллегами, читает лекции на курсах повышения квалификации для средних медицинских работников, является наставником молодых специалистов: «За годы практики у меня много было учеников, начинающих врачей. Уже несколько поколений поменялось. Первые в этой череде уже сами передают свой опыт новичкам в профессии».

Выздоровление – это радость

- Моя старая и малограмотная бабушка не понимала, почему я, будучи еще очень молодой, приходила после смены без сил. «От чего ты устала? Подумаешь, пошла, послушала своей трубкой», – говорила она. Врач больше устает морально, переживая за каждого пациента. Это кажется, что врач бесстрастен: каждый тяжелый случай проходит через сердце. Когда пациент хорошо реагирует на терапию и выздоравливает – это радость.

Врач, работающий с детьми, отмечает Юлия Калинина, должен уметь не только поставить диагноз и провести необходимое лечение. Дети – особенные пациенты. С ними нужно уметь пошутить, поиграть, спросить, отвлечь. Это накладывает отпечаток на поведение и характер. Но главная задача, по мнению опытного доктора, – поддерживать здоровье ребенка. А если малыш все же заболел, то находить наиболее оптимальные средства для помощи ребенку, чтобы не навредить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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