2019-03-04T10:11:38+03:00
Общество

Блогер раздал в Туле 500 батонов хлеба

Закупить все в один день и раздать Роману помогли неравнодушные туляки [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Кадр из видеоКадр из видео
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Блогер Роман, автор Youtube-канала «Слово пацана», провел в Туле благотворительную акцию. Молодой человек совершенно бесплатно раздал горожанам 500 батонов белого хлеба.

Как блогер сам отмечает, провести такую акции технически оказалось довольно непросто. Найти машину, написать на ней «хлеб», закупить все батоны в один день и раздать их желающим Роману помогли неравнодушные туляки.

Однако, несмотря на большой объем хлеба, на раздачу его понадобилось немногим более часа.

- Давки и толкучки не было, все улыбались мне, а я им! И да, я понимаю, что это мелочь, но цель — показать вам, зрителям, что неожиданное доброе дело может сделать настроение человеку на весь день! Призываем вас быть внимательными и добрыми к людям вокруг вас, — отметил в описании к видео на канале блогер.

БЕСПЛАТНЫЙ ХЛЕБ. Раздал 500 батонов хлеба. Giving 500 loaves of bread for free!.Бесплатный хлеб! Мы раздали 500 батонов хлеба, технически сделать это было не так просто. Найти машину для хлеба, разукрасить её, написав "хлеб", закупить всё день в день и раздать 500 батонов.. Видео снималось в Туле и без помощи туляков не обошлось! Огромное спасибо подписчику Кириллу и его друзьям за колоссальную помощь! Подробности съёмок выложу в своём инстаграме instagram.com/slovo.patsana 500 батонов хлеба объём не маленький, но на раздачу у нас ушло чуть более часа! Давки и толкучки не было, все улыбались мне, а я им!) И да, я понимаю, что это мелочь, но цель - показать вам, зрителям, что неожиданное доброе дело может сделать настроение человеку на весь день! Призываем вас быть внимательными и добрыми к людям вокруг вас) Giving free bread is a small act of kundness. I wanna show you, that such a small thing can make people happy! Thanks for watching Помочь каналу (на добрые дела) - 2202 2026 2937 5043 (Сбербанк) PayPal (for good deeds) - romaromanya@mail.ru QIWI - +79639660705 _____ Инстаграм https://www.instagram.com/slovo.patsana/ Группа вк https://vk.com/public175204338 _____ По вопросам сотрудничества: https://vk.com/romaromanya romaromanya@mail.ru БЕСПЛАТНЫЙ ХЛЕБ. Раздал 500 батонов хлеба. Giving 500 loaves of bread for free! #СЛОВОПАЦАНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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