Блогер раздал в Туле 500 батонов хлеба

Блогер Роман, автор Youtube-канала «Слово пацана», провел в Туле благотворительную акцию. Молодой человек совершенно бесплатно раздал горожанам 500 батонов белого хлеба.

Как блогер сам отмечает, провести такую акции технически оказалось довольно непросто. Найти машину, написать на ней «хлеб», закупить все батоны в один день и раздать их желающим Роману помогли неравнодушные туляки.

Однако, несмотря на большой объем хлеба, на раздачу его понадобилось немногим более часа.

- Давки и толкучки не было, все улыбались мне, а я им! И да, я понимаю, что это мелочь, но цель — показать вам, зрителям, что неожиданное доброе дело может сделать настроение человеку на весь день! Призываем вас быть внимательными и добрыми к людям вокруг вас, — отметил в описании к видео на канале блогер.